El plazo para proponer protagonistas del Día de las Letras Canarias y el de las Escritoras culmina el 31

El Gobierno de Canarias, a través de la Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural, invita a academias, centros culturales y de investigación, universidades, ayuntamientos y cabildos, así como a asociaciones empresariales del sector editorial y literario, a presentar candidaturas para la designación de las figuras protagonistas del Día de las Letras Canarias y del Día de las Escritoras Canarias en 2027. Las propuestas deben remitirse a través de la sede electrónica del Gobierno regional. El plazo culmina el 31 de mayo.
Una vez cerrado, las candidaturas serán evaluadas por una comisión experta, integrada por especialistas y personalidades de reconocido prestigio en el ámbito cultural y literario de las Islas. Este órgano analizará la calidad de las obras de las personas propuestas y su relevancia como aportación sobresaliente e innovadora a la vida cultural y artística del Archipiélago. Tras la evaluación, la comisión formulará una propuesta que será elevada a la Consejería de Cultura y, posteriormente, al Consejo de Gobierno, que será el órgano encargado de realizar la designación definitiva.
LITERATURA
El Día de las Letras Canarias es una conmemoración creada para reconocer la trayectoria de figuras destacadas de la literatura del Archipiélago y promover la difusión de su obra. La celebración tiene lugar cada 21 de febrero, fecha que recuerda el fallecimiento en 1813 del ilustrado José de Viera y Clavijo, y se acompaña de un programa de actividades a lo largo del año. En esta edición está dedicado al escritor y periodista Alfonso García-Ramos.
El Día de las Escritoras Canarias busca visibilizar y poner en valor la obra de autoras que han contribuido de forma significativa al desarrollo de la literatura en las Islas, reforzando su presencia en el canon cultural y en la memoria colectiva. En 2025 la homenajeada fue Alicia Llarena.