Culminan en Santa Cruz las Jornadas de la Fundación Canaria de Arte Flamenco

El Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife alberga este lunes, 25 de mayo, el tercer y último encuentro de las jornadas que desarrolla desde el pasado día 11 la Fundación Canaria de Arte Flamenco. En esta ocasión, la cita, que comienza a las 19.00 horas, contempla la proyección del documental El mundo doméstico de Tenerife y Flandes, del cineasta tinerfeño Roberto Ríos.
A continuación, el foro se clausura con un recital de la Camerata Iberia, conformada por Magdalena Padilla (canto), Carlos Oramas (vihuela) y Juan Carlos de Mulder (vihuela), que lleva por título Música en el Renacimiento español.
Como expuso recientemente en este periódico el historiador Agustín Guimerá, quien hasta su jubilación fue investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, las jornadas surgen con el deseo de abrir una reflexión sobre el vínculo histórico entre Canarias y Flandes, y también de presentar a la ciudadanía tres documentales en torno a la presencia del arte de esa región europea noroccidental en los siglos XVI y XVII en las islas de La Palma y Tenerife.