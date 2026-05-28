Espacio Bronzo inaugura ‘Marine Lucid Dream’, del ucraniano Aleksei Bordusov

Espacio Bronzo inaugura este viernes (20.00 horas) la exposición Marine Lucid Dream, con obras de Aleksei Bordusov. La propuesta surge de la colaboración entre la sala lagunera y Adda Gallery Ibiza. La inauguración de la muestra -que consta de pinturas, esculturas y dibujos a grafiti del artista ucraniano residente en Tenerife- va a contar con la presencia de su comisaria, Anna Dimitrova, de la citada galería internacional, además del autor, conocido también por el nombre artístico Aec Interesni Kazki. El proyecto expositivo podrá visitarse en La Laguna, en el número 19 de la calle Núñez de la Peña, hasta el 26 de junio.
“Existe un estado particular que aparece cuando el mundo exterior se vuelve demasiado extraño como para confiar en él. Cuando las noticias se leen como mitología. Cuando la distancia entre el lugar donde naciste y donde ahora te encuentras se siente menos como geografía y menos como exilio, y más como el espacio entre el sueño y la vigilia: ese umbral tembloroso en el que ya no estás seguro de en qué lado del sueño te encuentras”, asegura la experta Anna Filippova, al enmarcar la exposición en el texto crítico que firma para presentarla.
El público encontrará en Marine Lucid Dream tres piezas de bronce, dos de cerámica, cuatro dibujos y varias pinturas, obras realizadas entre 2022 y 2026 en Tenerife, donde el artista ucraniano se instaló al abandonar su país tras el estallido de la guerra. “La exposición toma su nombre de ese estado liminal: lo suficientemente consciente como para saber que estás soñando, pero ya incapaz de distinguir el sueño del mundo exterior”, apunta la comisaria, Anna Dimitrova.
Las pinturas de Bordusov, sus íntimos dibujos en grafito y sus esculturas en cerámica y bronce comparten un vocabulario mitológico que ha definido su práctica durante dos décadas, pero las obras reunidas en Espacio Bronzo contienen una nueva presión atmosférica: “Tenerife no es simplemente el lugar donde se crearon: está dentro de ellas: el océano aparece tras portales arqueados. La luz volcánica satura la piel de las figuras. El paisaje se ha convertido en un personaje vivo, y las criaturas híbridas que habitan estos lienzos se mueven como si siempre hubieran pertenecido a él”, apunta Dimitrova, parafraseando a Filippova.
“Marine Lucid Dream es una exposición sobre la libertad de la conciencia dentro de un mundo que ofrece muy poca de ella. Tenerife está presente en estas obras -en su luz, su extrañeza volcánica, su ritmo oceánico- y Bordusov abraza esa presencia abiertamente. Pero el propio artista no pertenece a ninguna circunstancia. En un sueño lúcido, el soñador no solo soporta el sueño: participa en él, lo navega, permanece siendo él mismo dentro de él. Eso es lo que este cuerpo de obra encarna: una identidad mantenida, una visión perseguida, una elección tomada cada día”, subraya Filippova.
Aleksei Bordusov, conocido como Aec Interesni Kazki, es un artista ucraniano residente en Tenerife. Su práctica abarca pintura, dibujo, escultura y muralismo, y ha sido exhibida internacionalmente en Europa, América y Asia.