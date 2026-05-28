Airam Hernández y Verónica Cagigao estrenan el FMUC

El XVI Festival de Música Contemporánea (FMUC) se inicia este viernes (19.30 horas) con el tenor Airam Hernández y la percusionista Verónica Cagigao, que interpretarán en la Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife cuatro obras de estreno encargadas por este espacio escénico a José Luis Perdigón, Mario Carro, Samuel Aguilar y Sergio Blardony. En la cita intervendrán alumnos de Percusión del Conservatorio Profesional de Música de Tenerife.
El concierto comienza con Enceladus, de José Luis Perdigón, una exploración que imagina cómo se propaga el sonido en atmósferas distintas a la nuestra. Inspirada en territorios silenciosos e inhóspitos, la composición difumina la relación y los límites entre sonido y gesto, que se manifiestan como realidades estratificadas.
JOSEFINA DE LA TORRE
Poemas de la Isla es la segunda obra que se interpretará. La composición de Mario Carro es un ciclo de tres canciones para tenor y marimba sobre textos de la poeta canaria Josefina de la Torre. Los poemas escogidos por el compositor son Me busco y no me encuentro, Si ha de ser y Remolinos del aire. En ellos, Carro explora la combinación de tenor y marimba.
Samuel Aguilar ha compuesto Del Llanto, una obra para tenor, marimba, bombo, triángulo y audio pregrabado, a partir de un texto de Federico García Lorca. La composición se estructura en dos secciones. Con una larga introducción en la que la textura sonora conseguida con el bombo y el triángulo se combinan con la gestualidad del cantante, se transforma sutilmente para dar paso a una compleja sección rítmica ejecutada en la marimba con el desgarrador texto de García Lorca en la voz de Airam Hernández.
EMILY DICKINSON
Sergio Blardony se ha inspirado en un poema de Emily Dickinson para crear …and Suddenness, para tenor, percusión y cuatro pequeños dispositivos electrónicos. La forma entrecortada de la poesía de Dickinson proporciona el potencial discursivo a la obra musical, en la voz y también en la percusión.
A la conclusión de cada obra, su autor explicará al público los detalles del trabajo realizado en este encargo del Auditorio de Tenerife. Este concierto-dialogo con compositores es la primera de la cinco citas -una de carácter pedagógico- que ofrece la decimosexta edición del FMUC, una iniciativa que surgió en 2010 con la dirección del percusionista Paco Díaz.
El calendario se completa con Variaciones sobre temas canarios, obra de estreno de Francis Hernández (día 5), y los conciertos de Marta Klimarasa con Andrea Domínguez, María Vera y Verónica Cagigao (día 6) y de la percusionista polaca Marianna Bednarska (día 7).
Las entradas del festival se pueden adquirir en el sitio web www.auditoriodetenerife.com, en la taquilla, de lunes a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y sábados, de 10.00 a 14.00 horas, y de forma telefónica llamando al número 902 317 327 en el mismo horario. Hay disponibles descuentos para estudiantes, desempleados y familias numerosas.