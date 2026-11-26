La programación arrancará el viernes 27 de noviembre en el Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife, a partir de las 18.00 horas, la jornada Mary Shelley: cuando los dioses crean monstruos. Espido Freire y Lorenzo Luengo volverán a aquel verano de 1816 cuando una reunión de escritores en Villa Diodati, a orillas del lago Lemán, dio origen a la historia de un científico que consigue devolver a la vida a un cuerpo inerte. A las 19.00 horas, la Asociación Cero Culture de Úbeda recreará un fragmento de la obra. La conversación sobre la obra se retomará a las 19.30h y a las 20.10h, Luego presentará su libro El don tenebroso. (Actividad con aforo completo).
La jornada del sábado, 28 de noviembre, comenzará a las 12.00h en la Casa Lercaro, sede del Museo de Historia y Antropología de Tenerife en La Laguna, con la mesa ‘Canarias, una historia de lucha y resistencia’. El periodista y codirector del festival Eduardo García Rojas presentará el encuentro con Juan Carlos Domínguez, que participará con Gesta (Baile del Sol, 2026), y Domingo Garí, autor de La rebelión de los guanches de Anaga (Trienio Editorial, 2026). Entrada libre hasta completar aforo.
El escritor y jurista Juan Carlos Domínguez y el historiador y profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de La Laguna Domingo Garí recuperan, a través de sus respectivas obras, dos episodios de especial relevancia en la historia del archipiélago. Mientras Domínguez recrea la resistencia de la población grancanaria frente a la invasión holandesa de 1599, Garí, cuya trayectoria investigadora está vinculada al estudio de los movimientos sociales y políticos de Canarias, se adentra en la resistencia indígena frente a la conquista europea de Tenerife. El encuentro pondrá de relieve la capacidad de la literatura para reinterpretar el pasado de las islas, rescatar la memoria de sus protagonistas y acercar al público algunos de los acontecimientos históricos que han contribuido a configurar la identidad canaria. Entrada libre hasta completar aforo.
A las 17.30h, el Espacio Price de Santa Cruz de Tenerife, acogerá el cinefórum de El último mohicano, en versión extendida, acompañada de un coloquio con la escritora Espido Freire y Pablo Lozano, presidente de la Asociación Cero Culture, a las 17.30h. Dirigida por Michael Mann y estrenada en 1992 la cinta está protagonizada por Daniel Day Lewis, en papel de Ojo de Halcón, un aguerrido guerrero indio que se enamora de Cora Munro, interpretada por Madeleine Stowe, hija de un coronel británico. Una historia de amor que surge en mitad de este conflicto bélico. La historia de amor transcurre durante la guerra franco-india, un conflicto que enfrentó a Francia y Gran Bretaña por el control de los territorios de Norteamérica a mediados del siglo XVIII. Las entradas se pueden adquirir en la web oficial del festival:www.
Este mismo sábado, a las 19.00h y las 20.00h, en los jardines del Campus de Guajara y la Biblioteca General de Humanidades de la Universidad de La Laguna serán el escenario de dos pases de la recreación de este film histórico. Una representación protagonizada por la Asociación Cultural Cero de Úbeda, la Asociación Cultural La Gesta de 25 de Julio y la Asociación Recón 25 de Tenerife, quienes trasladarán al público a la Norteamérica del siglo XVIII, escenario de los enfrentamientos entre británicos, franceses y pueblos indígenas, a través de una puesta en escena que permitirá revivir el contexto histórico de la película.
El cine mudo despide el festival con música en directo
El domingo, 29 de noviembre a las 19.00h en el Auditorio del Espacio Mutua Tinerfeña (La Laguna) acogerá la clausura del festival con la proyección de El maquinista de la General (1926). The Silent Entertainers Band acompañará en directo la comedia de Buster Keaton con piano, violín, contrabajo, batería y efectos sonoros.
La proyección ofrecerá al público la oportunidad de disfrutar de este clásico del cine mudo de una forma diferente, con una banda sonora interpretada en vivo que acompañará las persecuciones, los momentos de humor y las escenas más trepidantes de la película. Una experiencia que recupera la magia de las primeras sesiones cinematográficas y convierte la clausura de Haciendo Historia en una cita especial para los amantes del cine y la música. Las entradas para asistir a esta velada ya están disponibles https://
Tras su clausura oficial, Haciendo Historia prolongará su programación con un spin-off organizado en colaboración con la librería El Barco de Papel, en El Sauzal. El próximo sábado, 12 de diciembre, a las 19.30 horas, la escritora Paloma Sánchez-Garnica, ganadora del Premio Planeta 2024 con Victoria y finalista del mismo galardón en 2021 con Últimos días en Berlín, presentará su última novela, Un hombre de honor (Planeta, 2026).
Haciendo Historia culmina así una nueva edición en la que la literatura, el cine, la música y la recreación histórica se dan la mano para acercar al público a diferentes épocas y acontecimientos del pasado. El festival reivindica la cultura como espacio de encuentro, conocimiento y reflexión, tendiendo puentes entre la historia y el presente a través de distintas disciplinas artísticas.
Cuatro efemérides que conectan literatura, cine e historia
Esta sexta edición del festival estará marcada por cuatro efemérides que permitirán volver sobre algunas obras destacadas de la literatura y el cine.
La primera se remonta a 1826, cuando James Fenimore Cooper publicó El último mohicano, una novela que, dos siglos después, continúa siendo un referente de la narrativa histórica y de aventuras. En 1926 llegó a las pantallas El maquinista de la general, la célebre película de Buster Keaton que el festival conmemora con una proyección acompañada de música en directo. La tercera efeméride nos sitúa en 1936, año de publicación de Lo que el viento se llevó, la novela de Margaret Mitchell que cumple 90 años. Ambientada durante la Guerra de Secesión estadounidense y sus consecuencias, la obra alcanzó también una enorme popularidad gracias a su adaptación cinematográfica de 1939. Por último, se cumple el 175 aniversario de la desaparición de la autora Mary Shelley, la madre del género fantástico en la literatura, y alrededor de ello, el autor Lorenzo Luengo y Espido Freire ofrecerán una serie de conferencias en el Templo Masónico de Santa Cruz recreando el ambiente de Villa Diodati donde el mítico monstruo fue concebido por la joven Shelley en compañía de Lord Byron, John Polidori y Percy Byshee Shelley.
Con estas propuestas, Haciendo Historia reafirma su apuesta por acercar la cultura al público a través de distintas disciplinas artísticas, conectadas con la literatura, y ofrecer nuevas formas de disfrutarla.
Haciendo Historia, el festival de literatura y género histórico de Tenerife está coorganizado por el Cabildo de Tenerife a través de Acción Exterior, y el ayuntamiento de La Laguna a través de su Concejalía de Cultura y el Organismo Autónomo de Actividades Musicales y cuenta con la colaboración del Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz, el Museo de Historia de La Laguna, la Fundación Cine+Comics y Vinos Tacoronte Acentejo. El media partner oficial es el prestigioso medio Culturamanía y Binter se suma en esta edición como línea aérea oficial.