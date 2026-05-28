Los Premios de la Música coronan a Rosalía y no se olvidan de los canarios Ale Acosta y Valeria Castro

Rosalía se erigió en la noche del martes en Madrid como la gran ganadora de los III Premios de la Academia de la Música de España, al obtener ocho galardones por su disco Lux. Aunque ausente en la gala, se alzó con los reconocimientos más destacados. Entre ellos, el de artista del año; mejor canción, por La perla; álbum del año, mejor álbum pop y mejor compositora.
CARLES CAMPI CAMPÓN
En el palmarés también hubo presencia canaria. PAEQB (Ale Acosta Remix), de Baiuca y el artista lanzaroteño, fue elegida mejor canción de música electrónica, mientras que Carles Campi Campón se llevó el galardón a la mejor ingeniería de grabación por su trabajo en el álbum El cuerpo después de todo, de la cantautora palmera Valeria Castro.
A Rosalía y sus ocho premios le siguieron Leiva con cuatro, entre ellos mejor canción de pop/rock y mejor gira; Guitarricadelafuente, que se llevó dos -mejor álbum y canción de música alternativa-; Amaral, que obtuvo el de mejor álbum de pop/rock; Luz Casal, que ganó el de mejor álbum de pop tradicional, y Fito y Fitipaldis, el de mejor álbum de rock.
La gala incluyó, asimismo, categorías como el flamenco, con María Terremoto como ganadora de mejor álbum y mejor tema; las músicas urbanas y el rap/hip hop, en las que destacó Lia Kali, con tres galardones, o la canción de autor, con Salvador Sobral y Silvia Pérez Cruz con otros dos premios, sumado al que consiguieron en la categoría de mejor canción en catalán. En la de mejor canción en euskera, Baiuca & Izaro resultaron ganadores, mientras que en la categoría de gallego lo fueron Tanxugueiras. En música electrónica, Delaporte recibieron el premio al mejor álbum.
JOAN MANUEL SERRAT
Uno de los momentos más emotivos de la gala tuvo lugar con la entrega por primera vez del Premio de Honor, que fue para Joan Manuel Serrat. El artista catalán, que ocupa un lugar esencial en la historia cultural española que abarca la canción de autor, la poesía y el compromiso social, agradeció este reconocimiento que calificó como “un premio a la supervivencia”.
“En ningún momento, cuando empecé a tocar y escribir canciones, pensé que a estas alturas me iba a encontrar en una situación como esta, con 60 años de oficio y pudiendo decidir el momento en el que dejase los escenarios para usar esa cosa tan preciada que es estar vivo”, relató.