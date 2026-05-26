Isla Calavera consolida su alcance mundial tras su paso por Cannes

El Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera ha presentado su décima edición en el Fantastic Pavilion del Marché du Film de Cannes, espacio donde ya se exhibe en su vitrina de galardones su trofeo de Honor, consolidándose en el mapa de certámenes especializados en el género con una proyección internacional cada vez más sólida. La singularidad de su origen en una localidad insular y ultraperiférica, sumada al marco histórico de La Laguna, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, ha generado un impacto especial entre los asistentes al principal mercado profesional del cine mundial.
En este contexto, el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha subrayado la relevancia estratégica del festival para la proyección exterior del municipio y del Archipiélago: “El Festival se ha convertido en una herramienta que ha llevado a la Ciudad y a toda Canarias a fronteras donde nunca se había llegado y con el añadido de no ser una iniciativa importada sino de ser un evento nacido en La Laguna y con laguneros al frente. Esta experiencia en Cannes podría marcar la hoja de ruta de promoción de la ciudad para el futuro, junto a la excelente reputación de Isla Calavera a nivel internacional”.
Durante la presentación se destacó que, en esta década de trayectoria, Isla Calavera ha convertido cada edición en un hito al recibir a numerosas estrellas del cine que visitaban La Laguna y Canarias por primera vez. La audiencia asistió a la proyección en la gran pantalla del Fantastic Pavilion de un vídeo histórico en el que se muestra el paso por la ciudad de actrices como Ornella Muti, Amber Heard (con motivo de la première nacional de su película In the Fire, en su única aparición pública en España), Belén Rueda o Silvia Tortosa; actores como el protagonista de E. T. El Extraterrestre Henry Thomas, Ron Perlman, Michael Paré o Eduardo Noriega; directores como John Landis (Un hombre lobo americano en Londres) o Randal Kleiser (Grease, El vuelo del navegante), leyendas históricas como el recientemente desaparecido Jack Taylor, y otros talentos como el maestro del maquillaje, ganador de 7 premios Óscar Rick Baker, la figurinista Deborah Nadoolman o el maquetista y supervisor de efectos visuales en miniatura Simon Weisse.
Cada una de estas visitas ha dejado una huella en la programación y en la memoria de la audiencia, reforzando la idea de que Isla Calavera no solo proyecta películas, sino que construye un relato de encuentros entre el cine fantástico y el público, tanto canarios como visitantes llegados de distintas partes del mundo atraídos por la programación y el entorno donde se celebra el festival.
Primeros invitados confirmados para la 10ª edición
Además, en Cannes fueron anunciados los primeros invitados confirmados para la décima edición del Festival Isla Calavera, que tendrá lugar del 6 al 15 de noviembre, tres iconos indiscutibles del cine fantástico: Christopher Lambert, reconocido por su interpretación de Connor MacLeod en la película de culto Los Inmortales (1986) y por dar vida a Tarzán en Greystoke, la leyenda de Tarzán (1984); Tom Berenger, nominado al Premio Óscar al mejor actor de reparto por su memorable interpretación del sargento Bob Barnes en Platoon(1986); y Joanna Cassidy, mundialmente famosa por interpretar a la replicante Zhora en la obra maestra de la ciencia ficción Blade Runner (1982).
La misión consistió también en presentar San Cristóbal de La Laguna como destino cinematográfico: un territorio municipal que abarca localizaciones excepcionales para el rodaje, pero también como capital cultural, con una vibrante actividad artística, universitaria y social.
Cartel oficial
El Festival Isla Calavera aprovechó también este escaparate mundial para presentar el cartel oficial de su 10º aniversario, que representa un homenaje a los 40 años de la obra maestra del cine de terror y ciencia ficción La Mosca de David Cronenberg.
Asimismo, en el marco del Marché du Film, los directores del festival, Daniel Fumero y Ramón González Trujillo, y la subdirectora Vanesa Bocanegra participaron en el encuentro de la Federación Internacional Méliès (MIFF), donde presentaron ante representantes de los 22 países miembros la próxima celebración de la décima edición de Isla Calavera.
Entre las reacciones recogidas en Cannes, destacó la percepción de Isla Calavera como un posible caso de estudio de un festival concebido desde Canarias, para el disfrute del público canario y de visitantes internacionales, que se ha asentado firmemente a nivel global partiendo de cero. El certamen ha convertido su condición ultraperiférica y su vínculo indisoluble con La Laguna en un valor añadido, que tiene un peso creciente en la estructura y la programación de cada edición.
La décima edición aspira a reforzar el papel del festival como embajador cultural de Canarias en el ámbito del cine fantástico. La combinación de invitados de prestigio internacional, la calidad de la programación y la singularidad de su entorno hacen de Isla Calavera un ejemplo de cómo un modelo insular puede convertirse en un referente global, sin perder de vista su raíz y su compromiso con el público local.
El Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera está organizado por la Asociación Cultural Charlas de Cine, Multicines Tenerife y la publicación TumbaAbierta.com, cuenta con el patrocinio principal del Ayuntamiento de La Laguna —a través de su área de Cultura—, junto al Gobierno de Canarias, Promotur Turismo de Islas Canarias, el Cabildo de Tenerife, el Instituto Canario de Desarrollo Cultural y Canary Islands Film, además de otros colaboradores públicos y privados.