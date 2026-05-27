El Ficmec reconoce el compromiso ecológico en sus Premios Brote 2026

Luis Monje, Sofija Stefanovic, Mónica López Moyano, José García Casanova y Zenayda Serrano son los galardonados este año con los Premios Brote, que concede el Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (Ficmec), cuya vigesimoctava edición se celebra desde mañana jueves y hasta el domingo en Garachico, para continuar del 4 al 7 de junio en Icod de los Vinos. Los premiados estarán en las dos galas inaugurales: la de Garachico, este viernes, y la de Icod, el 5 de junio, además de en los espacios de encuentro en la sección Cafés con Aroma.
Licenciado en Ciencias Biológicas y técnico en Fotografía Científica, Luis Monje recibirá el Brote Fotografía. Sofija Stefanovic, investigadora angloserbia y doctoranda en la Universidad de Cambridge que enfoca su práctica transdisciplinar en la intersección entre justicia climática y derechos digitales, ha sido reconocida con el Brote Joven.
En el caso de Mónica López Moyano, licenciada en Física de la Tierra y el Cosmos, con casi tres décadas dedicadas a la meteorología y la comunicación, recogerá, precisamente, el Brote Comunicación. José García Casanova, doctor en Biología, ha desarrollado una prolífica labor en el Servicio de Biodiversidad del Gobierno de Canarias, además de una extensa obra científica y divulgativa. El Ficmec le premia con el Brote Canarias. Finalmente, Zenayda Serrano, abogada y defensora salvadoreña de los derechos humanos y ambientales, recogerá el Brote Activismo.
‘CAFÉS CON AROMA’
La consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, detalla que los Cafés con Aroma impulsados por la Tenerife Film Commission, “funcionan como espacios de encuentro y reflexión, y también como una antesala natural de los Premios Brote. Ambas iniciativas comparten una misma filosofía: fomentar el pensamiento crítico, impulsar el talento y fortalecer la relación entre creación audiovisual y territorio”.
Mónica López Moyano participará este viernes (16.00 horas) en un encuentro en el Hotel La Quinta Roja de Garachico, donde al día siguiente (16.00) la cita será con Sofija Stefanovic. Además, Luis Monje es el encargado de impartir, el sábado y el domingo, un taller de introducción a la fotografía científica. A todo ello se suma mañana jueves (16.00) un Café con Acadevi, la Asociación Canaria de Desarrolladores de Videojuegos.
La sección de cortometrajes de animación da inicio este jueves a la programación del festival en Garachico
La próxima semana, cuando Ficmec se traslada a Icod, el 5 de junio (16.00 horas) habrá un encuentro con José García Casanova en el Parque del Drago, que el sábado 6 (16.00) recibirá a Zenayda Serrano. Días antes, el jueves 4 (16.00), se celebrará un Café con Vulcanalia.
PROGRAMACIÓN
El Ficmec inaugura mañana jueves su programación oficial en Garachico poniendo el foco en el cine de animación. La sección competitiva ofrecerá un viaje global a través de cinco miradas cinematográficas tan potentes como diversas. Se trata de los cortos A man who takes pictures of flowers (Yoo Lee; Estados Unidos); Bats & Bugs (Lena von Döhren; Suiza); Captives (varios directores; Francia), que se entrena en Canarias; Snow bear (Aaron Blaise; Estados Unidos), también estreno en las Islas, y Water girl (Sandra Desmazières; Francia, Países Bajos, Portugal), igualmente un estreno en el Archipiélago.
La viceconsejera de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Energía del Gobierno de Canarias, Julieta Schallenberg, valora la colaboración de su departamento con el festival. “El arte es transformador y el cine ofrece muchas posibilidades a la hora de transmitir los mensajes de sostenibilidad y cuidado medioambiental que impulsamos desde el propio Gobierno”, resalta.
La jornada también contempla el pase, fuera de la competición, de Tsunami. Su directora y guionista, María Pulido, acudirá para compartir esta obra ambientada en Garachico.
Toda la información sobre el festival, así como la adquisición de entradas, figura en el sitio web ficmec.es.