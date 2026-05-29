San Bartolo Fest: el punk-rock toma Geneto

La agenda cultural del municipio de La Laguna incorpora una nueva propuesta de ocio orientada a los seguidores de los ritmos más duros, enérgicos y contestatarios de la escena musical canaria. Los amantes de las guitarras eléctricas y los sonidos independientes tienen una cita ineludible este próximo verano en Aguere. El lanzamiento de San Bartolo Fest pretende dinamizar el circuito cultural de los barrios periféricos, ofreciendo una alternativa de ocio nocturno completamente gratuita y accesible para toda la ciudadanía.
La plaza de San Bartolomé de Geneto ha sido el emplazamiento elegido para albergar la primera edición del San Bartolo Fest. La cita se desarrollará el próximo 11 de julio de 2026, con entrada gratuita, y abriendo sus puertas a partir de las 20:00 horas. Esta iniciativa nace con la vocación de erigirse como un espacio de convivencia colectiva, donde se reivindique la vigencia de la cultura underground del archipiélago y se ofrezca un escaparate en directo para las bandas que sostienen el tejido musical independiente en la isla.
El cartel del nuevo festival de rock en tenerife y la escena de Geneto
La programación artística de esta primera edición del encuentro se ha estructurado en torno a cuatro formaciones clave del panorama alternativo autonómico. El cartel estará encabezado por Oi! Se Arma, una agrupación musical de amplia trayectoria en las islas, reconocida entre los aficionados por la contundencia de sus bases rítmicas y unas letras crudas que retratan la realidad de la cultura callejera y el espíritu clásico del punk-rock y el oi!. Su directo garantiza una alta dosis de dinamismo sobre las tablas de Geneto.
Junto a los cabezas de cartel, los asistentes al festival de rock en tenerife podrán disfrutar de la propuesta de Sacrófago, una de las marcas más consolidadas y reconocibles dentro de las vertientes de la música urbana e independiente tinerfeña. La velada musical se completará con la participación de los grupos Brío y Los Cracks. Estas formaciones aportarán diferentes matices estilísticos, abarcando desde el rock de garaje más crudo hasta el sonido urbano tradicional, garantizando una noche repleta de distorsión y actitud contestataria sobre el escenario lagunero.
Apuesta por la cultura en los barrios y la música al aire libre
La organización técnica del evento corre a cargo de la Comisión de Fiestas de San Bartolomé, una entidad vecinal que ha contado con la colaboración directa del Ayuntamiento de La Laguna para sacar adelante el proyecto. Esta alianza institucional y popular busca descentralizar la oferta de grandes conciertos de los núcleos urbanos habituales del municipio, trasladando la música en vivo y de acceso libre a las plazas de los barrios laguneros. Con este formato, se intenta recuperar el ambiente clásico de las festividades patronales tradicionales donde los vecinos comparten espacio con jóvenes llegados de diferentes puntos de la geografía insular.
La herencia de la música rock y el punk en Canarias ha funcionado históricamente como un poderoso canal de expresión social, canalizando la identidad cultural y el sentido de comunidad de varias generaciones de isleños. El San Bartolo Fest pretende recoger ese testigo histórico en pleno 2026, transformando la Plaza de Geneto en un punto de encuentro intergeneracional donde convivan los seguidores históricos del género con las nuevas hornadas de oyentes interesados en las propuestas sonoras más alejadas de los circuitos comerciales.
La entrada al recinto será totalmente libre, permitiendo que tanto residentes como visitantes disfruten de una experiencia musical de primer nivel al aire libre sin ningún tipo de barrera económica. Los responsables de la producción ultiman los detalles logísticos del escenario y las zonas comunes para asegurar que esta primera edición se desarrolle en un ambiente festivo, seguro y de plena convivencia.
Con la confirmación de este cartel de cuatro bandas locales, la cita del 11 de julio a partir de las 20:00 horas se perfila como una de las novedades más destacadas dentro del circuito estival de la música alternativa en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.