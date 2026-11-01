Abubukaka se instala en el Teatro Leal de La Laguna

La compañía teatral Abubukaka celebra sus 20 años con una programación especial que reúne actuaciones en Tenerife y Gran Canaria, la presentación del libro No somos nadie pero ustedes tampoco (20 años de Abubukaka) y una exposición que se inaugura el 23 de noviembre, fecha exacta de su aniversario.
El Teatro Leal de La Laguna alberga este lunes y el martes, y también el lunes 9 y el martes 10 de noviembre (20.00 horas), el espectáculo 20 años de Abubukaka, que llega los días 12 y 13 al Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria. La propuesta plantea un viaje caótico y lleno de humor por las dos décadas de la compañía.
El 18 de noviembre, la Fundación CajaCanarias acoge la presentación de No somos nadie pero ustedes tampoco (20 años de Abubukaka), un libro escrito por Paco Sánchez y diseñado, maquetado y editado por Rayo 52. La publicación reúne imágenes, anécdotas y datos imprescindibles para comprender la naturaleza orgánica de Abubukaka. El día 23 se inaugurará la exposición 20 años en la tienda de Abubukaka, ubicada en la calle Heraclio Sánchez, 27, en La Laguna.
Formada por Carlos Pedrós, Amanhuy Cala, Víctor Hubara y Diego Lupiáñez, Abubukaka ha construido desde 2006 un universo de sketches, personajes y situaciones disparatadas que ha llevado a teatros y plazas de toda Canarias y de parte de la península ibérica. La compañía ha realizado una media de 60 actuaciones por temporada, que reúnen a aproximadamente 25.000 espectadores. A esta trayectoria escénica se suma una comunidad de más de 200.000 seguidores en sus diferentes redes sociales, donde sus creaciones audiovisuales alcanzan cinco millones de reproducciones al año.