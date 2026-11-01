Diego Céspedes y Simón Mesa Soto dan inicio a las Jornadas Fuera de Campo

Los cineastas premiados en Cannes Diego Céspedes (Chile) y Simón Mesa Soto (Colombia) imparten las primeras clases magistrales de las VI Jornadas de Cine Fuera de Campo en TEA Tenerife Espacio de las Artes, en la capital tinerfeña, donde se celebran todas las actividades con carácter gratuito.
Las acciones formativas, que consisten en las dos clases magistrales y una mesa redonda, van seguidas de proyecciones de películas, que se cierran con coloquios en los que el público podrá compartir sus reflexiones con los directores.
El programa empieza este martes (16.00 horas) con la intervención de Diego Céspedes en el taller El cine que queda, al que seguirá (19.00 horas) el pase de su película La misteriosa mirada del flamenco (2025), Gran Premio del Jurado en la sección Un certain regard de Cannes y nominada a mejor film iberoamericano en los Goya.
En su planteamiento formativo, el cineasta chileno desarrollará un taller de creación que conecta cuatro puntos elementales: memoria, sensación, realidad e inspiración. Se trata de escribir un breve ejercicio audiovisual en la línea del quehacer de Céspedes, con el fin de que el cine siga siendo personal, íntimo y único. El coloquio contará con la intervención de Jorge Blanch, agente de ventas intencional de Bendita Film Sales.
Simón Mesa Soto se hace cargo de la clase magistral del jueves (16.00 horas), La búsqueda de la libertad creativa. En ella compartirá reflexiones sobre la creación cinematográfica y la búsqueda de una voz propia, a partir de la concepción y realización de su película Un poeta (2025), una de las sensaciones del pasado año, reconocida con los premios del Jurado en la sección Un Certain Regard de Cannes, Horizontes Latinos (San Sebastián) y nominada a mejor película iberoamericana en los Goya. El film se proyecta ese mismo día (19.00) y en este caso la conversación estará conducida por el cineasta Jose Alayón, director de la Escuela de Cine Fuera de Campo.
CREADORAS
La mesa redonda Creadoras de nuestra tierra se celebra el miércoles (17.00 horas). En esta cita, las jornadas invitan a creadoras canarias de diferentes disciplinas, Silvia Navarro (cine), Daniasa M. Curbelo (arte), Alba Gil Aceytuno (música) y Lilia Ana (fotografía), para preguntarse cómo construir una mirada sobre la realidad de las Islas y qué sucede cuando la convierten en materia artística; se propone pensar el territorio como algo vivo, como una red de relaciones capaz de producir imágenes, sonidos, relatos y formas de pertenencia. Le seguirá (19.00 horas) la proyección de Nuestra tierra (2026), estrenada en el Festival de Cine de Venecia en 2025, de Lucrecia Martel.
La cineasta argentina participará en el coloquio vía online en directo, que estará moderado por el crítico Miquel Escudero. Martel es una de las cineastas más influyentes del cine iberoamericano del siglo XXI, con obras tan relevantes como La Ciénaga (2001), La niña santa (2004) o Zama (2017).