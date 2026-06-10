El Colegio de Enfermería de Santa Cruz dice basta: se rebela ante los bulos y denuncias de intrusismo

El Colegio de Enfermería de Santa Cruz de Tenerife denunció que están siendo objeto de reiteradas agresiones interprofesionales que se han materializado a través de la difusión de bulos, informaciones falsas y la interposición de denuncias con el propósito de desacreditar sus competencias profesionales en el tratamiento dermoestético.
Las denuncias penales que desde el Colegio de Médicos tachan a las enfermeras de intrusismo profesional “son falsas, porque las enfermeras tienen competencias para poder administrar e indicar de manera autónoma el ácido hialurónico, cumplen con el marco legal para ejercer la profesión, tienen la formación en estética y el seguro de responsabilidad civil”, señaló Natalia Rodríguez Novo, presidenta del Colegio de Enfermería de Santa Cruz de Tenerife, quien mostró su preocupación por que estas actuaciones “están generando un clima de incertidumbre y desinformación que puede alarmar a la población”. Esta campaña de desprestigio se debe los “intereses particulares o corporativos que concurren en el sector de la dermoestética”.
Las explicaciones del Colegio de Enfermería de Santa Cruz
Consideró que la vía judicial “no puede ni debe convertirse en un instrumento para limitar el desarrollo profesional” de una actividad que cuenta con formación universitaria y una capacidad demostrada para prestar cuidados seguros, eficaces y de calidad. “Las enfermeras nunca han defendido sus derechos profesionales restringiendo los derechos de otros colectivos”, en alusión a los intentos de los médicos para frenar su avance competencial y su desarrollo profesional, más si cabe cuando la sociedad “demanda profesionales sanitarios altamente cualificados, capaces de responder a nuevas necesidades asistenciales y de trabajar de forma coordinada y multidisciplinar”.
Rodríguez afirmó que “no aceptaremos que se utilicen denuncias infundadas o actuaciones intimidatorias contra nuestras colegiadas y colegiados”, que además crean incertidumbre y miedo en la población cuando una enfermera tiene competencia para ejercer esos cuidados en dermoestética.
En la misma línea el abogado y también licenciado en Enfermería, Luis Navarro, afirmó que deliberadamente “se está ofreciendo una falsa información al usuario de un delito de intrusismo” cuando un enfermero si puede porque “está dentro de sus funciones y capacidades”.
Recordó que entre sus funciones, una enfermera puede realizar tratamientos estéticos, porque tiene una formación regulada para realizarla (un máster de formación en estética que es igual al que realiza un médico), cuenta con un seguro de responsabilidad civil que cubre esas funciones y está capacitada para administrar un producto sanitario como es el ácido hialurónico en los tratamientos dermoestéticos. Sin embargo, no podría administrar un fármaco, como el bótox, al estar prescrito por un médico, pero el Servicio Canario de Salud faculta a la enfermera para administrar bótox para tratar las migrañas “y ahí no dicen nada, porque no hay perjuicio económico”. Reconoció que en su despacho hay dos denuncias a facultativos de medicina familiar y comunitaria “que realizan tratamientos de estética careciendo del máster, lo que es un delito de intrusismo”.
Por su parte, el abogado Felipe Campos calificó de “hecho insólito” que el presidente del Colegio de Médicos “haya decidido denunciar penalmente por intrusismo a dos enfermeros”, una estrategia que se viene desarrollando el lobby médico. Criticó que la Policía Nacional y la Agencia Tributaria procedieran a precintar, sin ninguna orden judicial, el local donde una enfermera ejercía estos tratamientos estéticos, calificando de “estrategia terrorífica” que a la persecución administrativa (para las memorias, autorizaciones e inspecciones), ahora envíen a la Policía.
Pidió el inmediato archivo de las causas penales, que no tienen base ni fundamento y, tan pronto como se archiven, procederá a ejercer una querella criminal por denuncia falsa, sin perjuicio de exigir responsabilidades civiles al CNP, AEAT, etc.