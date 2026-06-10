Esta es la mejor sidra de Canarias: con manzanas de las Islas y sin azúcares añadidos

Tuscany Brut Nature, elaboración de Vicente Oliver Marrero Arencibia (Gran Canaria), ha sido elegida como la Mejor Sidra de Canarias en el marco del Concurso Oficial Agrocanarias, organizado por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) con la colaboración del Ayuntamiento de Valleseco. Esta marca ha vuelto a alzarse con la distinción especial de Mejor Imagen y Presentación tras lograr el mismo galardón en la anterior convocatoria -en esta ocasión, por su variedad PET-NAT-, así como dos Medallas de Oro (sidras espumosas y naturales, respectivamente).
En esta tercera edición, El Lagar de Valleseco espumosa, de Ángel Tomás Domínguez Ponce, fue reconocida como la Mejor Sidra Ecológica. Completan el palmarés las tres Medallas de Plata: La Mirla Sidrera, de la bodega Castro & Magán (La Palma); Fierro, de Juan Déniz Reyes, y El Valle Secreto, de Sendero del Valle, ambas de Gran Canaria.
La mejor sidra de Canarias, nacida de la tradición y pasión familiar
Fundada en 2022, Sidras Tuscany tiene su origen en la tradición familiar. Con manzanas cultivadas en Valleseco, el negocio ha ido creciendo y refinándose año tras año, mejorando e incorporando nuevas técnicas de elaboración y diversificando su actividad al desarrollar experiencias agroturísticas que incluyen visitas guiadas en las que se profundiza en el proceso de elaboración artesanal de sus productos. Su producción abarca elaboraciones naturales, gasificadas y espumosas.
Concretamente, su Espumosa Brut Nature se prepara mediante el método tradicional (denominado champenoise), con segunda fermentación en botella y sin adición de azúcares, lo que da lugar a un perfil de sabor seco, equilibrado y elegante. Se distingue por su burbuja fina y persistente, así como por su frescura y complejidad aromática, que refleja el cuidado del proceso y el carácter de la manzana local. Además del título de Mejor Sidra de Canarias 2026, este producto logró la distinción especial de Mejor Imagen y Presentación en la anterior edición del Concurso de Sidra de Canarias Agrocanarias, y ha sido reconocida en el Salón Internacional de Sidras de Gala (SISGA), celebrado en Asturias en septiembre, con una Medalla de Plata, así como en el Concurso internacional Sagardo Forum 2025, celebrado en el País Vasco en noviembre, donde se alzó con un Bronce.