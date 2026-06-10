Alberto Rodríguez (Drago) refuta la ‘prioridad nacional’ de Vox

El líder de Drago Canarias, Alberto Rodríguez, acude a la propuesta de establecer “mecanismos para limitar la residencia” en el Archipiélago, con el argumento de que “ha superado sus límites de crecimiento poblacional”, para marcar distancias con el concepto de prioridad nacional abanderado por Vox. A su entender, la idea del partido de Santiago Abascal es “hipócrita y racista”, porque “establece diferencias entre personas en función de su origen o color de piel”. Durante una entrevista en Canarias Radio, la autonómica, el exdiputado en el Congreso y exsecretario de Organización de Podemos manifestó: “Sacan una gama de colores y en función del color de la piel dicen si merecen tener derechos o no. Eso es racismo puro y duro”.
Rodríguez esgrimió que el planteamiento de Drago Canarias se centra exclusivamente en la capacidad de carga del territorio y no en el origen de las personas: “Somos un territorio pequeño y fragmentado y hemos aumentado en los últimos cincuenta años un millón la población. Creemos que el límite ya lo pasamos hace tiempo”.
Lo que propugna esta formación soberanista es fijar un periodo máximo de estancia para quienes no residan de forma permanente en la región: “Hay un periodo de tres meses en los que las personas pueden hacer turismo o tener su visado, y a partir de ahí tienen que abandonar Canarias. Pero no en función del color de la piel o el país de origen, sino de la capacidad de carga real”.
En otro momento de la conversación con Estíbaliz Pérez en el programa De la noche al día, Alberto Rodríguez comentó que la Iglesia católica está mostrando “una postura más avanzada en materia de derechos humanos y migración” que el propio Gobierno de España: “Canarias tiene ahora el foco internacional gracias a la llegada del papa. Eso es una buena noticia”. Acusó al Ejecutivo de cumplir “a rajatabla” con las políticas migratorias de la Unión Europea: “Sitúa a Canarias como una frontera sur externalizada”.