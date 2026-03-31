La mayoría de los canarios ‘pasa’ de la cita para prevenir el cáncer de colon

Un total de 291.088 canarios de entre 50 y 69 años fueron citados el año pasado por la Consejería de Sanidad para participar en el Programa de Diagnóstico Precoz de Cáncer de Colon y Recto de Canarias pero solo acudieron a dicha cita 110.616.
Esta cifra supone que la mayoría de quienes tenían derecho a someterse a esta prueba preventiva gratuita no hicieron uso de ella, siendo tan solo el 38% del total de la población la que sí acudió a consulta, aproximadamente cuatro de cada diez personas. Por ello, los expertos insisten en la necesidad de concienciar a la población de la conveniencia de hacerse esta prueba para detectar una enfermedad cuya supervivencia supera el 90% e aquellos casos en los que se diagnostica de forma precoz.
Las propuestas para participar en el Programa de Diagnóstico Precoz de Cáncer Colorrectal tienen como objetivo, precisamente, la detección de esta patología considerada como el tumor maligno más frecuente y la segunda causa de muerte por cáncer en España.
La prueba de detección realizada el año pasado, el test de sangre en heces, resultó positivo en un total de 5.203 pacientes y se detectaron ochenta cánceres de colon, 730 adenomas de alto riesgo y 641 de bajo riesgo, lo que evidencia la importancia de la participación en el Programa de Cribado de la patología.
La prueba de diagnóstico precoz de cáncer de colon se realiza a la población de entre cincuenta y 69 años y consiste en un sencillo test de sangre oculta en heces, mediante una sola toma que puede hacerse en casa y llevarla al centro de salud. En el caso de que esta dé positivo, debe realizarse una colonoscopia para verificar el motivo del sangrado, que puede ser por un pólipo sin trascendencia pero cuya extirpación evitaría que pueda convertirse en cáncer con el paso del tiempo.
Mediante el diagnóstico precoz de este tumor se consigue disminuir el número de casos, ya que la actuación en el pólipo impide la evolución hasta el cáncer y, por otro lado, la detección en fases más tempranas de la enfermedad permite la actuación terapéutica en el mismo proceso de la endoscopia diagnóstica y se consigue así aumentar la tasa de supervivencia.
La puesta en marcha de Programa de Diagnóstico Precoz de Cáncer Colorrectal ha dado lugar a la detección de pacientes considerados de alto riesgo, que se derivan a las consultas hospitalarias específicas para esta patología.
De detectarse la enfermedad en una fase precoz, la mortalidad puede disminuir hasta un 30%, una cifra importante teniendo en cuenta que la supervivencia media está en torno al 55% en cinco años.
Además, la detección de las lesiones precancerosas y la extirpación de los pólipos que la provocan consiguen que entre un sesenta y un noventa por ciento de los casos no se desarrolle el cáncer de colon.
El cáncer colorrectal es consecuencia del crecimiento anómalo de las células que forman los tejidos del tracto final del aparato digestivo, siendo los principales factores de riesgo para su desarrollo la edad, los antecedentes familiares, y el haber padecido otros tumores o patologías digestivas como la enfermedad inflamatoria intestinal –colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn-. Sin embargo, y a pesar de la enorme incidencia y mortalidad asociadas al tumor, cabe destacar que la supervivencia supera el 90% en los casos en los que la enfermedad es detectada de una forma precoz.
Cada año se diagnostican en España 25.000 nuevos casos
Canarias se suma, un año más, a la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer de Colon que tiene lugar hoy martes, día 31 de marzo, con el objetivo de informar y concienciar a la población sobre la importancia de adoptar hábitos de vida saludable para prevenir la aparición de esta patología. Mantener una dieta sana y equilibrada, evitar el sedentarismo y el tabaquismo, así como la realización de pruebas diagnósticas a tiempo, son las medidas más efectivas para prevenir el cáncer colorrectal.
Según la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), es importante facilitar información a la sociedad acerca del conocimiento de los factores de riesgos y sobre cómo influyen determinados hábitos de vida en el desarrollo de este tipo de cáncer, ya que solo en España se diagnostican 25.000 nuevos casos al año.
En este sentido, los especialistas recomiendan realizarse algún tipo de prueba diagnóstica a partir de los 50 años, una franja de edad considerada de riesgo para el desarrollo del tumor, y mucho antes, en caso de que el paciente esté en algún grupo de riesgo.