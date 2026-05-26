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Sanidad alerta de llamadas de falsos inspectores a negocios en La Palma: “Es un fraude”

La Dirección del Área de Salud de la Isla desmiente "categóricamente" que el personal esté realizando este tipo de comunicaciones a los establecimientos de la isla
Sanidad alerta de llamadas de falsos inspectores a negocios en La Palma. | DA
Sanidad alerta de llamadas de falsos inspectores a negocios en La Palma. | DA
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El Área de Salud de La Palma, adscrita a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha detectado que algunos establecimientos alimentarios de la Isla han recibido llamadas telefónicas en las que personas que se identifican falsamente como Técnicos Inspectores de Salud Pública (TISP) con el objetivo de recabar información sobre estos negocios.

Ante esta situación, la Dirección del Área de Salud de La Palma desmiente categóricamente que el personal inspector esté realizando este tipo de llamadas telefónicas a los establecimientos de la isla para comunicar fechas de cierre o requerimientos de este tipo, por lo que se trata de comunicaciones fraudulentas ajenas al Servicio Canario de la Salud (SCS).

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Por todo ello, el Área de Salud de la isla recomienda a los establecimientos que, en caso de recibir llamadas de estas características, no faciliten ningún tipo de información personal o administrativa.

Asimismo, advierte de la conveniencia de poner estos hechos en conocimiento de las autoridades competentes, con el fin de que puedan adoptarse las medidas oportunas.

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