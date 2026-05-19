El mapa que preocupa a Canarias a partir de mañana: calima y temperaturas de hasta 32 grados

El tiempo en el archipiélago vuelve a sufrir un giro importante a mitad de semana. El pronóstico oficial confirma el regreso de la calima en Canarias a partir de este miércoles, una jornada que estará marcada por un incremento progresivo de las temperaturas en diferentes puntos de las islas y por la persistencia de rachas de viento fuerte. Según los datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el polvo en suspensión ganará protagonismo durante la segunda mitad del día, afectando especialmente a las zonas de mayor altitud.
Regresa la calima en Canarias y suben los termómetros
La llegada de la calima en Canarias coincidirá con un repunte en los termómetros, especialmente visible en las vertientes norte y este, así como en las cumbres de las islas de mayor relieve.
Santa Cruz de Tenerife registrará una temperatura máxima de 25 grados, mientras que en Las Palmas de Gran Canaria el termómetro se situará en los 23 grados. Por su parte, las temperaturas mínimas no bajarán de los 18 grados en ninguna de las dos capitales, lo que garantizará un ambiente suave durante la noche. El punto más cálido de la jornada se prevé en Arrecife, donde la máxima escalará hasta los 26 grados.
Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, la calima será “testimonial” este jueves y viernes en las medianías del sureste de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro -incluso no se descarta alguna llovizna por el norte-, no así en la mitad oriental del Archipiélago, donde esos días se podría llegar a los 30 grados en zonas del interior.
El viento será otro de los grandes protagonistas de la jornada del miércoles. La Aemet prevé un predominio de la componente norte de intensidad moderada, aunque con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste del archipiélago. No se descartan rachas localmente muy fuertes en estas zonas durante las horas diurnas, lo que incrementará la sensación de inestabilidad.
El estado del mar ante la presencia de polvo sahariano
La situación en las aguas del archipiélago también requerirá especial atención debido a la intensidad de las corrientes aéreas. Se esperan vientos de componente nordeste con una fuerza generalizada de 4 a 5, aunque el pronóstico no descarta repuntes puntuales que podrían alcanzar la fuerza 6.
Esta condición meteorológica generará un estado de marejada a fuerte marejada, con áreas localizadas de marejadilla. Asimismo, se registrará mar de fondo de componente norte con olas que oscilarán entre 1 y 2 metros de altura, dificultando la navegación y las actividades recreativas en alta mar.
La distribución de la calima en Canarias y la nubosidad se comportará de manera desigual según la orografía de cada isla:
- Lanzarote y Fuerteventura: Predominarán los cielos poco nubosos, salvo intervalos en el oeste. La presencia de polvo en suspensión será más significativa en zonas altas durante el periodo vespertino.
- Gran Canaria: Cielos nubosos en el norte por debajo de los 700-900 metros con posibilidad de lloviznas débiles y dispersas a primeras horas. En el resto de la isla, cielos despejados con presencia de partículas en suspensión en las medianías orientadas al sur.
- Tenerife: Nubosidad retenida en el norte por debajo de los 1.200 metros que tenderá a abrir amplios claros por la tarde. La atmósfera turbia se concentrará en altura en las vertientes del sur, mientras que el viento castigará el extremo noroeste y el litoral este.
- La Gomera, La Palma y El Hierro: Se mantiene un esquema similar con nubosidad baja al norte y probabilidad de lloviznas muy débiles. El polvo sahariano se percibirá de forma ligera en las zonas altas orientadas al sur y sureste de estas islas occidentales.
Los expertos recuerdan que la presencia de partículas finas en el aire reduce notablemente la visibilidad horizontal. Ante este escenario meteorológico, se recomienda a la población vulnerable mantener las precauciones habituales asociadas a la entrada de aire sahariano en el archipiélago.