El bar de Tenerife donde sirven los mejores churros de pescado: siempre está lleno

Los churros de pescado son uno de los platos más característicos de Canarias. Los puedes comer en cualquier momento del año, pero la sensación de hacerlo en verano es insuperable. En Tenerife, un bar destaca por ellos, por lo que es habitual verlo siempre lleno.
Para comer churros de pescado muchos optan por el Bar Los Churritos (Casa Fernando), en San Andrés. Este enclave costero de Santa Cruz de Tenerife goza de buenos lugares para comer, pero este local se ha ganado un lugar destacado por su manera de hacer los churros de pescado.
Aunque tienen otros platos -en una carta que no es extensa-, los churros son su plato estrella. Abre solo de lunes a viernes, en horario de almuerzo, desde las 12.00 hasta las 17.00 horas y no hacen reservas.
Además, los churros de pescado se sirven para ser llevados a domicilio o, simplemente, poder comerlos aprovechando uno de los bancos mientras se contempla San Andrés.
@guachinchesmodernos Aviso! ⚠️ al llegar coge número😄 por que este lugar es un clásico y suele tener cola. Son muchísimas personas que dicen que aquí tienen los mejores churros de pescado de la isla, su plato fuerte. Se llama Los churritos, casa Fernando y está en San Andrés muy cerquita del mar y cuenta con un solete en @guiarepsol. Tiene 6 mesas en terraza, alguna dentro y la barra 📝Pedimos: 🔹Churros de pescado 10€ 🔹Pulpo 13€ 🔹Papas arrugadas con mojo 3,50€ 🔹Cervecitas y pan El precio nos lo dijo de palabra. En total pagamos 30,80€ 🐶 Si puedes venir con tu perrito 💳 Dispone de datáfono 🅿️No tiene Parking 🚗 Es de fácil acceso ♿️ Es accesible a pmr 🚾No está adaptado 📍C/Dique 1. San Andrés ⏰de lunes a viernes de 11:00 a 17:00. Sábado y domingo: cerrado ☎️ 922099765 📝Reservas: orden de llegada, hay que coger número 🙆🏼♂️Esta es nuestra humilde experiencia de este lugar. Están muy buenos pero de momento no en el número 1. ¿Ya los probaste?🙋🏼♀️ . . #churrosdepescado #barloschurros #tenerife #islascanarias #food #foodie #lasteresitas #sanandres #churros #dorada #cervezadorada ♬ sonido original – Jonay&Joana
Los irresistibles churros de pescado
Los churros de pescado son un plato típico de la cocina española, especialmente popular en zonas costeras como Andalucía o Canarias. Se preparan con filetes de pescado blanco, normalmente merluza, bacalao o gallo, cortados en tiras finas que se rebozan con una masa ligera de harina y agua, similar a la de los churros tradicionales. Luego se fríen hasta quedar crujientes por fuera y jugosos por dentro.
Se sirven calientes, a menudo acompañados de limón, alioli o salsa tártara, y son una opción muy apreciada como tapa o aperitivo en bares y restaurantes. Su sabor suave y textura crujiente los convierten en una deliciosa manera de disfrutar del pescado de forma diferente.
Churros de pescado caseros (para 4 personas)
Ingredientes
- 500 g de filetes de pescado blanco (merluza, bacalao, gallo o similar)
- 150 g de harina de trigo
- 1 cucharadita de levadura química (tipo Royal)
- 250 ml de agua muy fría
- 1 huevo (opcional, para un rebozado más dorado)
- Sal y ajo en polvo al gusto
- Un poco de perejil picado (opcional)
- Aceite de oliva o girasol para freír
- Limón o salsa alioli para acompañar
Preparación
- Preparar el pescado
Corta los filetes en tiras de unos 2 cm de ancho y sécalos con papel de cocina. Añade una pizca de sal, ajo en polvo y perejil picado. Reserva.
- Hacer la masa
En un bol, mezcla la harina con la levadura y una pizca de sal. Añade el agua muy fría poco a poco (y el huevo si lo usas), removiendo hasta obtener una masa espesa y sin grumos, similar a la de los churros tradicionales.
- Rebozar
Pasa las tiras de pescado por la masa, cubriéndolas bien.
- Freír
Calienta abundante aceite en una sartén o freidora a unos 180 °C. Fríe las tiras en tandas pequeñas durante 2-3 minutos por cada lado, hasta que estén doradas y crujientes.
- Escurrir y servir
Retira los churros de pescado y colócalos sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.
- Acompañar
Sirve los churros de pescado calientes con rodajas de limón, alioli o una salsa tártara casera.