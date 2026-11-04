Minuto de silencio del Andorra FC en recuerdo de Jesús de Miguel en un entrenamiento sin Owono

El FC Andorra ha regresado este miércoles, 4 de noviembre, a los entrenamientos con una sesión voluntaria marcada por el recuerdo de Jesús de Miguel, futbolista del CD Tenerife fallecido el martes tras el grave choque sufrido durante el encuentro entre ambos equipos. La plantilla guardó un emotivo minuto de silencio en el Estadi Comunal de Andorra la Vella, en una jornada en la que no estuvo presente el guardameta Jesús Owono.
La sesión fue organizada por el club para que los jugadores pudieran reunirse y acompañarse después de lo ocurrido en el estadio Heliodoro Rodríguez López. El objetivo no era únicamente deportivo, sino también evitar que los futbolistas afrontaran en soledad unos días especialmente difíciles para el vestuario.
La mayoría de los integrantes de la primera plantilla acudieron a este entrenamiento, celebrado después de confirmarse el aplazamiento del encuentro que el Andorra debía disputar este domingo frente al Mallorca.
Avui, abans de començar l’entrenament, ens hem aturat per recordar Jesús de Miguel i expressar el nostre condol a la seva família i a tot el CD Tenerife. Descansa en pau, Jesús. https://t.co/frmgizEOLj— FC Andorra (@fcandorra) November 4, 2026
Un minuto de silencio en recuerdo de Jesús de Miguel
Antes de comenzar los ejercicios sobre el césped, los futbolistas y el cuerpo técnico se reunieron para guardar un minuto de silencio en memoria del delantero del CD Tenerife.
Al homenaje también se sumaron miembros de la directiva, trabajadores del club y otras personas que se encontraban en las instalaciones deportivas.
Incluso algunos atletas presentes en la pista de atletismo que rodea el terreno de juego interrumpieron su actividad para participar en el recuerdo al futbolista fallecido.
El gesto se produjo en un ambiente de recogimiento, apenas 24 horas después de conocerse la muerte del jugador tinerfeñista, de 30 años.
La sesión voluntaria permitió a los futbolistas del Andorra volver a reunirse sobre el terreno de juego, después de una jornada marcada por la conmoción y el impacto emocional de lo sucedido en Tenerife.
Jesús Owono no participa en el entrenamiento
Una de las ausencias más destacadas fue la de Jesús Owono, el guardameta del FC Andorra que protagonizó el choque con Jesús de Miguel durante los últimos minutos del encuentro del lunes.
El portero internacional con Guinea Ecuatorial no participó en la sesión voluntaria de este miércoles.
Según las informaciones publicadas sobre su situación, Owono se encuentra profundamente afectado por lo ocurrido y está recibiendo apoyo psicológico para afrontar las consecuencias emocionales del incidente.
La Federación Ecuatoguineana de Fútbol también ha expresado públicamente su respaldo al jugador, al que considera protagonista involuntario de la acción.
En una carta difundida por la entidad, su presidente aseguró que el guardameta está viviendo lo sucedido con una “profunda aflicción y desconsuelo”.
El organismo trasladó igualmente sus condolencias a la familia de Jesús de Miguel, al CD Tenerife y a toda la afición blanquiazul.
El Andorra no jugará este domingo contra el Mallorca
El entrenamiento se celebró después de que se confirmara el aplazamiento del partido entre el FC Andorra y el RCD Mallorca, correspondiente a la decimotercera jornada de LaLiga Hypermotion.
El encuentro estaba previsto para este domingo, 8 de noviembre, pero el club andorrano solicitó su suspensión ante el impacto que ha provocado el fallecimiento del futbolista del Tenerife.
La petición fue atendida y ambos equipos deberán esperar a que se establezca una nueva fecha para disputar el partido.
El Andorra ha explicado que está ofreciendo apoyo psicológico a los integrantes del club que lo necesiten, tanto futbolistas como miembros del cuerpo técnico y trabajadores.
La entidad considera prioritario acompañar a las personas afectadas y facilitar que puedan afrontar lo sucedido con el respaldo de sus compañeros.
También ha quedado aplazado el encuentro que debía enfrentar este sábado al Granada CF y al CD Tenerife en el estadio Nuevo Los Cármenes.
Pendientes de la sanción a Owono
La situación deportiva del guardameta también está pendiente de la resolución del Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).
Owono fue expulsado con tarjeta roja directa después del choque con Jesús de Miguel, ocurrido durante los últimos minutos de la prolongación del partido disputado en el Heliodoro Rodríguez López.
El delantero sufrió una parada cardiorrespiratoria y tuvo que ser atendido sobre el césped antes de ser trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
Pese a la intervención de los servicios médicos, el CD Tenerife confirmó su fallecimiento durante la mañana del martes, 3 de noviembre.
La posible sanción deportiva al guardameta deberá determinarse conforme a la normativa disciplinaria y a las circunstancias de la acción.
Mientras tanto, el FC Andorra mantiene su apoyo al portero y al resto de los integrantes de una plantilla que intenta recuperar progresivamente su actividad tras el fallecimiento de Jesús de Miguel.