Aplazado el Granada-Tenerife del sábado tras el fallecimiento de Jesús de Miguel

El encuentro entre el Granada CF y el CD Tenerife, previsto para este sábado, 7 de noviembre, en el estadio Nuevo Los Cármenes, ha quedado aplazado tras el fallecimiento del futbolista blanquiazul Jesús de Miguel. El club andaluz ha comunicado la suspensión del partido después de que la entidad tinerfeña solicitara posponerlo para que su plantilla pueda despedirse de su compañero.
El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de LaLiga Hypermotion, estaba programado para las 21.00 horas (20.00 en Canarias). Su celebración coincidía con el día elegido por el Tenerife para rendir homenaje al delantero en el estadio Heliodoro Rodríguez López, a partir de las 18.00 horas.
El aplazamiento llega después de las gestiones realizadas por el club blanquiazul ante LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), con el respaldo del Granada, que desde el primer momento había mostrado su disposición a colaborar con el Tenerife.
El Tenerife había solicitado aplazar el encuentro
El máximo accionista del CD Tenerife, Rayco García, había confirmado este miércoles, en una entrevista con la Cadena SER, la petición de aplazamiento del encuentro ante el Granada.
García explicó que la plantilla no se encuentra preparada emocionalmente para afrontar un partido de competición después del fallecimiento de Jesús de Miguel, ocurrido el martes tras el grave choque sufrido el lunes durante el encuentro contra el FC Andorra.
“Ahora lo importante es que los chicos despidan a su compañero y asimilen lo que ha pasado. Es una situación dramática”, señaló.
El máximo accionista también recordó lo vivido por los futbolistas durante el encuentro del lunes en el Heliodoro Rodríguez López.
“Hay cosas que algunos de nuestros jugadores no tendrían que haber visto. Un campo de fútbol es un sitio donde lo pasas bien y lo que vimos el lunes fue de todo menos eso”, manifestó.
García agradeció, además, la sensibilidad mostrada por LaLiga, la RFEF y el Granada ante la situación que atraviesa el club tinerfeño.
La plantilla viajará a Toledo para despedir a Jesús de Miguel
El aplazamiento permitirá que los futbolistas puedan participar en los actos de despedida de su compañero.
Según confirmó Rayco García, toda la plantilla del Tenerife acudirá este jueves al funeral de Jesús de Miguel, que se celebrará en Navahermosa (Toledo), localidad de origen de su familia y donde será enterrado.
Además, el club ha organizado un acto de homenaje para este sábado, 7 de noviembre, a las 18.00 horas, en el Heliodoro Rodríguez López, donde la afición blanquiazul podrá despedirse del futbolista.
La intención expresada por el máximo accionista es que los jugadores dispongan de tiempo para afrontar lo sucedido antes de regresar a la competición.
García también pidió prudencia respecto a las circunstancias del fallecimiento del delantero y a la atención recibida después del choque con el guardameta Jesús Owono.
“Prefiero ser cauto y esperar a la autopsia. A raíz de ahí, tomaremos medidas”, afirmó.
Por el momento, queda pendiente conocer la nueva fecha para disputar el encuentro entre el Granada y el Tenerife, así como la planificación definitiva de los próximos compromisos del conjunto blanquiazul.