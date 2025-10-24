La freiduría de Tenerife en la que, ahora, podrás desayunar como en Andalucía

La freiduría La Mar, en Candelaria, en el sur de Tenerife, es ya un clásico de la gastgronomía insular. A su tradicional oferta de pescado frito de todo tipo se le suma ahora algo que venían pidiendo sus fieles clientes: los desayunos, aunque solo en horarios muy concretos.
¿Quién iba a pensar que un restaurante típico andaluz iba a triunfar en la villa de Candelaria? Probablemente algún visionario alocado. Pero lo cierto es que así le ha ocurrido a la freiduría y abacería La Mar, propiedad del matrimonio Cynthia Buerbaum y Juan Miguel Olivera, que lo abrieron en un acogedor rincón de la calle peatonal obispo Pérez Cáceres 37, tras las pandemia de la Covid.
El éxito de este local de comida andaluza, en el que hay que hacer cola en las horas puntas para conseguir una mesa, no ha sido fruto de la casualidad ni mucho menos. Según nos cuentan Cynthia y Juan Miguel desde el primer momento han contado con asesores y arquitectos además de muchos viajes, cortos en días e intensos en contactos y degustaciones, para diseñar el interior del local y luego pensar y repensar y testear los productos que se iban a ofrecer en el futuro al comensal.
Los platos que más salen de la carta son precisamente los fritos que homenajean a la cocina andaluza. Entre ellos se pueden disfrutar los de adobo, churros de pescados, gambas gabardina, gueldes y calamares a la romana.
En los fuera de carta, que han incorporado recientemente, hay tostas con guacamole y salmón, tortilla de camarón, serranitos de atún rojo, tartar de atún rojo con huevos rotos o carpapacio de atún, estos tres procedentes de las almadrabas de Barbate, entre otros platos.
La freiduría no admite reservas y aunque en horas punta suele haber pequeñas colas hay que decir que el servicio es ágil y no hay que esperar mucho tiempo para mesa.
Ahora, con la incorporación de desayunos tradiconalmente andaluces a su carta, La Mar ofrecerá servicio de desayunos los viernes, sábados y domingos de 9.30h a 12.00 horas.