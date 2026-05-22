Ni Francia ni Italia: Tenerife acogerá el mayor congreso mundial de vinos

Tenerife albergará del 21 al 23 de junio a algunas de las voces más influyentes del vino mundial en el congreso ‘Island Wine Summit’ 2026, que convertirá a la isla en epicentro internacional de la conversación sobre vinos insulares.
Este congreso internacional está organizado por Madrid Fusión Alimentos de España y Vocento Gastronomía y cuenta con el Cabildo de Tenerife, Turismo de Tenerife y su marca ‘Tenerife Despierta Emociones’, como promotores institucionales, y con Vinos de Tenerife como colaborador.
El vicepresidente del Cabildo y consejero de Turismo, Lope Afonso, señala en una nota que “la celebración en Tenerife de este gran encuentro internacional dedicado a los vinos insulares supone un impulso a la estrategia de proyección exterior de la isla”.
Añade el vicepresidente insular que “la cita asocia la marca Tenerife con valores como la excelencia, la sostenibilidad y la autenticidad, al tiempo que refuerza el papel del vino como expresión de la identidad local”.
También, comenta, “resalta su capacidad para enriquecer y diversificar la oferta turística desde propuestas vinculadas a la calidad y la experiencia”.
Afonso asegura que “este congreso coloca a Tenerife en una posición destacada dentro de la conversación global sobre los vinos de isla y reafirma la apuesta de la isla por un modelo turístico sustentado en la identidad, la sostenibilidad y la colaboración entre el sector primario y el turístico”.
Para la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, “la celebración de ‘Island Wine Summit 2026’ representa una oportunidad extraordinaria para seguir posicionando a Tenerife como un destino gastronómico y enológico de referencia internacional”.
A su juicio, “nuestros vinos reflejan la identidad volcánica, el paisaje y la singularidad de la isla, poniendo el valor en el trabajo y la dedicación de generaciones de viticultores y bodegueros que han sabido preservar y proyectar una tradición única”.
En esa línea expone que “este congreso permitirá conectar Tenerife con algunos de los principales prescriptores y profesionales del sector a nivel mundial”.
Melwani destaca además que “el creciente interés internacional por los vinos de origen volcánico y por las elaboraciones vinculadas al territorio sitúa a Tenerife en un momento estratégico para mostrar al mundo la autenticidad y la excelencia de sus bodegas y productores”.
El consejero de Sector Primario del Cabildo de Tenerife, Valentín González, afirma que “la celebración del ‘Island Wine Summit’ sitúa a la isla en el epicentro de la viticultura mundial, reconociendo el valor diferencial de nuestros cultivos y el esfuerzo diario de los viticultores por conservar un patrimonio agrícola excepcional”.
Para el sector primario de Tenerife, comenta, “este evento no es solo un gran escaparate de prestigio, sino una oportunidad estratégica para reivindicar la singularidad de nuestros vinos”.
González incidió en que “se trata del escenario idóneo para demostrar que la autenticidad y el respeto a la tradición, combinados con la innovación, son la clave para garantizar la rentabilidad de las explotaciones agrarias de la isla y consolidar nuestro viñedo como un motor de desarrollo sostenible”.
Volcanes, océano e insularidad serán los grandes ejes de un congreso que combinará ponencias, catas magistrales, análisis de ‘terroirs’ y encuentros profesionales de alto nivel.
Tres jornadas concebidas tanto para bodegueros interesados en técnicas, sostenibilidad y comercialización, como para sumilleres y profesionales enfocados en la experiencia gastronómica y sensorial del vino.
‘Island Wine Summit’ es también un homenaje al carácter único de los vinos insulares y una plataforma estratégica para posicionar a Tenerife como uno de los grandes referentes internacionales del vino contemporáneo.
Entre los primeros nombres confirmados figura Jamie Goode, una de las voces más influyentes del periodismo especializado; Pascaline Lepeltier, referente mundial de la sumillería y la biodinámica y Fernando Mora MW, uno de los ‘Masters of Wine’ españoles con mayor reconocimiento internacional.
Todos ellos compartirán visión y conocimiento en torno a los desafíos y oportunidades de los vinos producidos en territorios insulares, donde factores como el origen volcánico, la altitud, la salinidad o las variedades autóctonas generan perfiles únicos e irrepetibles.
DESTINO ENOGASTRONÓMICO
La celebración de este congreso consolida además el creciente posicionamiento internacional de Tenerife como destino enogastronómico de referencia, señalan desde la corporación insular.
Sus variedades prefiloxéricas, sus cinco denominaciones de origen y la personalidad de sus vinos volcánicos han despertado en los últimos años el interés de algunos de los grandes prescriptores y restaurantes del mundo.
El pasado mes de noviembre, Tenerife acogió una jornada que funcionó como antesala y declaración de intenciones de lo que será ‘Tenerife Island Wine Summit 2026’.
Celebrado en el Hotel Iberostar Heritage Grand Mencey, aquel encuentro sirvió como un primer avance del espíritu que definirá esta primera edición del congreso.
La jornada permitió visibilizar el creciente interés global por los vinos de isla y fue el aperitivo de un proyecto que en 2026 dará un paso decisivo con la celebración de la primera edición oficial de ‘Island Wine Summit’.