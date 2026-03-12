Un vino de Tenerife elegido como el mejor de España: la joya de Arafo que ha enamorado a los expertos

El vino de las Islas está de enhorabuena tras lograr un giro radical en su posicionamiento nacional. El Ferrera Rosado seco (DOP Islas Canarias) ha hecho historia al ser reconocido como el Mejor Vino Rosado del año. Este prestigioso galardón, otorgado por el equipo de enólogos y sumilleres de ‘La guía de vinos’ de La Vanguardia, sitúa a una bodega familiar de Arafo en la cima de la viticultura española.
Con una puntuación estratosférica de 96 puntos, esta producción ecológica de Tenerife ha destacado entre una selección de las 100 elaboraciones más imprescindibles para este 2026. La sumiller Meritxell Falgueras definió este caldo, elaborado al 100% con listán negro a 1.000 metros de altura, como un vino “limpio y vibrante”, resaltando sus sorprendentes notas a golosinas y flores.
El triunfo de la “identidad volcánica” en Lanzarote
El éxito canario no se detiene en Tenerife. La enóloga Amor López, alma máter de la Bodega Erupción (DOP Lanzarote), ha sido distinguida con el premio Isabel Mijares en la categoría de ‘Nueva generación’. Este galardón reconoce su capacidad para conjugar el saber artesanal de más de medio siglo con una visión innovadora desde el pueblo de Tao.
Para López, este premio supone un respaldo a un proyecto que nace del “respeto al territorio y la identidad volcánica”. Sus vinos de autora, producidos de forma orgánica en viñedos propios, son ya un referente de calidad y compromiso con el paisaje lanzaroteño. El consejero de Agricultura, Narvay Quintero, ha calificado estos reconocimientos como una muestra del “excelente trabajo de nuestros viticultores y bodegas”.
Albert Adrià y el vínculo con Diario de Avisos
La gastronomía canaria también celebra el éxito de Albert Adrià, quien acaba de recibir el premio ‘The Best chef of the year in Europe’ en Madrid Fusión. Adrià, un viejo conocido de las Islas, ya fue galardonado en 2018 con la distinción Manuel Iglesias en los Premios de Gastronomía de DIARIO DE AVISOS.
El chef subió al escenario acompañado de su hijo Alex, simbolizando un relevo generacional que también se siente en las bodegas canarias. Estos premios confirman que, tanto en los fogones como en las vides, Canarias compite hoy al más alto nivel europeo, apostando por la autenticidad y el rigor técnico.