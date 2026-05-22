Los expertos aclaran si existe riesgo de tsunami tras el terremoto de 4,8 en Canarias: “Se requiere una magnitud muy superior”

La asociación Canarias 1.500 km de Costa ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad después del terremoto de magnitud preliminar 4,8 en la escala de Richter registrado este viernes por la mañana al norte de Gran Canaria y que fue sentido en distintas Islas del Archipiélago.
Según explicó la entidad a través de sus redes sociales, numerosos seguidores se pusieron en contacto mostrando preocupación ante la posibilidad de que el seísmo pudiera provocar un tsunami o maremoto en Canarias.
“El terremoto de magnitud 4,8 registrado al norte de Gran Canaria no presenta riesgo de maremoto o tsunami”, trasladó la asociación tras realizar una consulta científica sobre el fenómeno detectado durante la mañana.
El IGN sitúa el epicentro en el mar, a 59 kilómetros de Las Palmas de Gran Canaria
El movimiento sísmico se produjo a las 09:50 horas (hora canaria), según los datos revisados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN). El organismo confirmó que el terremoto tuvo una profundidad de 30 kilómetros y situó el epicentro en el mar, a unos 59 kilómetros de Las Palmas de Gran Canaria.
El temblor fue percibido de forma generalizada en Gran Canaria y también llegó a sentirse en otros puntos del Archipiélago, generando numerosas reacciones en redes sociales durante la mañana.
Desde Canarias 1.500 km de Costa explicaron que para que pudiera producirse un tsunami “se requiere una magnitud muy superior —generalmente a partir de 6,5 o 7,0— y fallas con un desplazamiento vertical extremo del fondo marino”.
El seísmo, uno de los más intensos
El IGN no había registrado un terremoto de esta magnitud en Canarias desde la cadena sísmica vinculada a la erupción volcánica de La Palma en 2021, lo que contribuyó a aumentar la inquietud entre parte de la población.
No obstante, los expertos insisten en que las características del terremoto registrado este viernes no reúnen las condiciones necesarias para generar olas de riesgo significativo en las costas canarias.
Zonas con Intensidad III: temblor nítido en interiores
El nivel III representa el grado más alto detectado en este episodio, donde el movimiento fue percibido claramente por personas dentro de edificios, llegando a verse oscilaciones en objetos colgantes:
- Agaete: Casco urbano, Guayedra y el Puerto de las Nieves.
- Arucas: Casco urbano y la zona de Visvique.
- Santa María de Guía de Gran Canaria: Núcleos de Barranquillo Frío y Becerril.
- Gáldar: Casco urbano, El Agazal, así como Los Quintanas y Piso Firme.
- Ingenio: Localidad de Carrizal.
- Firgas: Zona de El Zumacal.
- Valsequillo de Gran Canaria: Barrios de La Barrera y Tenteniguada.
- Artenara: Núcleo de Las Arbejas.
- Santa Brígida: Entorno de Monte Lentiscal.
Zonas con Intensidad II-III: temblor entre débil y moderado
- Gran Canaria: Agüimes, Cruce de Arinaga, Ingenio, Mogán, Valle de Jinámar, San Gregorio y Callejón del Castillo (Telde), El Lomo (Valleseco), El Roque y Fagajesto (Gáldar), La Atalaya (Santa María de Guía), Las Casillas (Santa Brígida), Lomo de Arucas, El Guincho y La Goleta (Arucas), Monteluz y Tafira Baja (Las Palmas de Gran Canaria).
- Fuerteventura: Costa Calma (Pájara), Llanos de la Concepción (Puerto del Rosario), Tindaya (La Oliva) y Valle de Santa Inés (Betancuria).
Zonas con Intensidad II: temblor leve o muy débil
En este nivel, el seísmo fue percibido únicamente por personas en posiciones de reposo o de forma muy aislada:
- Tenerife: El Calvario (Santa Cruz de Tenerife), La Cuesta, Geneto y el casco de San Cristóbal de La Laguna, Buen Paso (Icod de los Vinos), Candelaria, El Socorro (Tegueste), Güímar, San Juan (Güímar), San Isidro (Granadilla de Abona) y Santa Catalina Las Toscas (Tacoronte).
- Gran Canaria: La Aldea de San Nicolás, Almatriche Alto, Ciudad del Campo, Las Palmas de Gran Canaria, Tamaraceite, La Montañeta, Carretería (Moya), Casa de la Cal (Vega de San Mateo), El Pedregal y el casco de Valsequillo, Los Llanos (Agaete), Urbanización La Suertee (Agaete), Los Llanos (Teror), Los Portales y San Andrés (Arucas), Playa del Inglés y San Fernando (San Bartolomét de Tirajana), San Isidro (Gáldar), Santa Brígida, Temisas (Agüimes) y el casco de Santa María de Guía.
- Fuerteventura: Casillas del Ángel (Puerto del Rosario), La Lajita (Pájara) y Tuineje.