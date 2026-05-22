El IGN detecta una ráfaga de sismos híbridos bajo el Teide tras registrar más de 60 terremotos en 24 horas

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha detectado en las últimas 24 horas varios pulsos de actividad sísmica de baja frecuencia bajo Tenerife, principalmente en la zona al oeste de Las Cañadas del Teide, periodo en el que ha contabilizado 63 terremotos.
A las 10:44 horas de ayer, jueves 21 de mayo, se registró un pulso de actividad sismovolcánica que duró hasta las 11:05 horas.
A partir de ese momento y hasta primera hora de hoy, viernes, se han detectado varios pulsos más.
Se han detectado de forma automática 63 eventos sísmicos, de los que se han podido localizar 27.
Los eventos están localizados entre 7 y 25 kilómetros de profundidad y la magnitud máxima es de 1,4 mbLg.
Los hipocentros se encuentran situados en la zona oeste de las Cañadas, como en otras ocasiones.
Continúa la actividad de los últimos meses
Esta actividad detectada es similar a la de meses anteriores aunque de menor energía, señala el IGN.
Se trata de eventos de baja frecuencia, a diferencia de los eventos volcano-tectónicos habituales y se clasifican como eventos híbridos.
La actividad de estos pulsos no presenta un patrón repetitivo en forma de familias. Ninguno de estos eventos ha sido sentido por la población de la Isla.
El IGN hace hincapié en que este tipo de actividad no aumenta el peligro de erupción a corto o medio plazo (semanas o meses) en la isla de Tenerife.