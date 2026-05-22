Terremoto de 4,8 en Canarias: la lista de municipios y barrios donde se ha sentido el fuerte temblor

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha actualizado los datos oficiales sobre el terremoto de magnitud preliminar 4,8 en la escala de Richter registrado en el mar, al norte de Gran Canaria.
El estudio macrosísmico revela que la onda sísmica se propagó con intensidad por decenas de localidades de la geografía canaria, afectando de forma directa a poblaciones de tres islas del archipiélago: Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura.
La actividad en la zona no se limitó al evento principal de las 09:50 horas, el cual se originó a una profundidad de 30 kilómetros. Los sismógrafos estatales detectaron un movimiento precursor a las 09:15 horas, de magnitud 2,1 y a apenas 4 kilómetros de profundidad al noroeste de la Isla.
Poco más de media hora después del gran temblor, concretamente a las 10:24 horas, la Red Sísmica registró una réplica de magnitud 2,2 mbLg y otra de 3,3 mbLg a las 10:43 horas, ambas en el mismo sector marítimo.
A continuación, se detalla la lista oficial de municipios y barrios donde la población sintió el fenómeno, clasificado según la Intensidad Macrosísmica (EMS):
Zonas con Intensidad III: temblor nítido en interiores
El nivel III representa el grado más alto detectado en este episodio, donde el movimiento fue percibido claramente por personas dentro de edificios, llegando a verse oscilaciones en objetos colgantes:
- Agaete: Casco urbano, Guayedra y el Puerto de las Nieves.
- Arucas: Casco urbano y la zona de Visvique.
- Santa María de Guía de Gran Canaria: Núcleos de Barranquillo Frío y Becerril.
- Gáldar: Casco urbano, El Agazal, así como Los Quintanas y Piso Firme.
- Ingenio: Localidad de Carrizal.
- Firgas: Zona de El Zumacal.
- Valsequillo de Gran Canaria: Barrios de La Barrera y Tenteniguada.
- Artenara: Núcleo de Las Arbejas.
- Santa Brígida: Entorno de Monte Lentiscal.
Zonas con Intensidad II-III: temblor entre débil y moderado
- Gran Canaria: Agüimes, Cruce de Arinaga, Ingenio, Mogán, Valle de Jinámar, San Gregorio y Callejón del Castillo (Telde), El Lomo (Valleseco), El Roque y Fagajesto (Gáldar), La Atalaya (Santa María de Guía), Las Casillas (Santa Brígida), Lomo de Arucas, El Guincho y La Goleta (Arucas), Monteluz y Tafira Baja (Las Palmas de Gran Canaria).
- Fuerteventura: Costa Calma (Pájara), Llanos de la Concepción (Puerto del Rosario), Tindaya (La Oliva) y Valle de Santa Inés (Betancuria).
Zonas con Intensidad II: temblor leve o muy débil
En este nivel, el seísmo fue percibido únicamente por personas en posiciones de reposo o de forma muy aislada:
- Tenerife: El Calvario (Santa Cruz de Tenerife), La Cuesta, Geneto y el casco de San Cristóbal de La Laguna, Buen Paso (Icod de los Vinos), Candelaria, El Socorro (Tegueste), Güímar, San Juan (Güímar), San Isidro (Granadilla de Abona) y Santa Catalina Las Toscas (Tacoronte).
- Gran Canaria: La Aldea de San Nicolás, Almatriche Alto, Ciudad del Campo, Las Palmas de Gran Canaria, Tamaraceite, La Montañeta, Carretería (Moya), Casa de la Cal (Vega de San Mateo), El Pedregal y el casco de Valsequillo, Los Llanos (Agaete), Urbanización La Suertee (Agaete), Los Llanos (Teror), Los Portales y San Andrés (Arucas), Playa del Inglés y San Fernando (San Bartolomét de Tirajana), San Isidro (Gáldar), Santa Brígida, Temisas (Agüimes) y el casco de Santa María de Guía.
- Fuerteventura: Casillas del Ángel (Puerto del Rosario), La Lajita (Pájara) y Tuineje.