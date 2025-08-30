El Lajar de Bello, en Playa de las Américas, entra en la Guía Michelin como novedad

Los inspectores de la Guía Michelin pasan todo el año en la carretera descubriendo los mejores restaurantes para recomendar y alguno de ellos “son considerados demasiado bueno para mantenerlo en secreto”. Entre ellos figura El Lajar de Bello, ubicado ahora en la calle Landa Golf, 1, en Playa de las Américas, Arona, aunque antes lo estaba en la zona de La Camella del mismo municipio.
Aunque las distinciones anuales de la Guía Michelin (Estrellas, Estrellas Verdes y Bib Gourmands) concedidas a algunos de nuestros restaurantes recomendados solo se revelarán en la próxima ceremonia anual, que este año se celebra en noviembre en Málaga, a finales de cada mes se añaden a la selección de España los nuevos establecimientos encontrados.
Estos restaurantes aparecen ya tanto en la página web de la Guía Michelin de España como en la app (disponible en iOS y en Android), y se destacan con un símbolo de ‘Nuevo’ para facilitar su identificación.
El Lajar de Bello, es del chef y propietario de Alejandro Bello, un hombre nacido hace más de 50 años en el barrio de Las Zonas y que desde pronta edad comenzó a trabajar en un bar montado por sus padres. Ahora en esta nueva ubicación trabaja con productos de primera calidad y una minuciosa elaboración, sin olvidar que las tradiciones en la cocina juegan un papel fundamental