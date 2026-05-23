Emergencias lanza un aviso urgente: la hora exacta del vuelco térmico por la ola de calor en Canarias

Un vuelco climatológico de alta intensidad pondrá a prueba los sistemas de seguridad del archipiélago. El Gobierno de Canarias, coordinado a través de la Dirección General de Emergencias, ha realizado un llamamiento urgente a la responsabilidad ciudadana ante la llegada inminente de la primera gran ola de calor en Canarias de este año 2026. Las autoridades autonómicas exigen la máxima precaución en las actividades cotidianas con el firme objetivo de mitigar los riesgos sanitarios vinculados a las altas temperaturas y, simultáneamente, blindar el ecosistema ante la posibilidad latente de que se desencadene un gran incendio forestal en las islas occidentales y centrales.
Ante la severidad de los informes técnicos, la Dirección General de Emergencias ha tomado una decisión inédita en lo que va de curso: declarar la situación oficial de prealerta por riesgo de incendios forestales en las islas de Gran Canaria y Tenerife a partir de las 08:00 horas de este domingo. De forma complementaria, el Ejecutivo ha activado la prealerta por temperaturas máximas en la totalidad de la geografía insular, fijando su inicio a partir de las 11:00 horas de la misma jornada dominical. Ambos decretos se fundamentan en los datos predictivos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y se ejecutan bajo el paraguas normativo del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales (Infoca) y el Plan Específico por Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
El mapa térmico de la ola de calor en Canarias y el peligro del viento sur
La afección atmosférica se distribuirá de forma asimétrica, golpeando con especial virulencia a la provincia oriental en su arranque. Los modelos de predicción meteorológica constatan que en Fuerteventura y Lanzarote los termómetros registrarán valores extremos que superarán con facilidad los 37ºC. Esta situación de bochorno severo se concentrará prioritariamente en los sectores del interior de la mitad sur de ambas islas. Mientras tanto, en Gran Canaria, las temperaturas máximas rebasarán la barrera de los 34ºC en el interior y en toda la vertiente meridional, afectando con mayor persistencia a las laderas orientadas hacia el sur y el oeste.
En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el comportamiento térmico también obligará a extremar la vigilancia. Las medianías y los sectores de cumbre tanto de Tenerife como de La Gomera soportarán registros que rebasarán los 32ºC, localizándose el mayor impacto en las vertientes expuestas al sur. El episodio atmosférico mostrará una vertiente ligeramente menos agresiva en El Hierro y La Palma; no obstante, la Aemet advierte de que se rebasarán los 30ºC en puntos concretos como las medianías nororientales de la isla herreña y la vertiente occidental palmera.
La peligrosidad de esta ola de calor en Canarias no reside únicamente en los valores que marquen los termómetros, sino en una peligrosa combinación de factores ambientales en las zonas boscosas de Tenerife y Gran Canaria. Los servicios de extinción vigilan con preocupación un desplome drástico de la humedad relativa, que se mantendrá por debajo del 30%, sumado a la entrada de vientos del sur y suroeste en cotas altas. Estas corrientes de aire, de carácter marcadamente cálido y seco, actúan como un combustible invisible que deshidrata la vegetación de forma acelerada y facilita la propagación inmediata de cualquier chispa.
Protocolos de seguridad sanitaria y prohibiciones en el monte
Dado que las previsiones apuntan a que este bloqueo cálido se prolongará durante buena parte de la próxima semana, la Dirección General de Emergencias mantendrá una monitorización en tiempo real para modificar los niveles de alerta si fuera necesario. Desde el punto de vista de la salud pública, se insiste en modificar los hábitos diarios: evitar por completo la práctica de deporte en exteriores durante las horas centrales del día, buscar estancias frescas, priorizar la ingesta de líquidos abundantes y realizar comidas ligeras evitando las bebidas alcohólicas. La vigilancia debe ser extrema sobre menores de edad y ancianos, los eslabones más vulnerables de la pirámide poblacional ante el estrés térmico.
En el ámbito forestal, la normativa pasa a ser de tolerancia cero. Queda terminantemente prohibido arrojar colillas, fósforos o basuras en zonas arboladas. El uso de material pirotécnico, voladores o petardos está completamente vetado tanto en terrenos agrícolas como en urbanizaciones colindantes con masas forestales. Las autoridades recuerdan la prohibición de acampar fuera de los espacios habilitados y exigen el cumplimiento estricto de las restricciones de paso que activen los respectivos cabildos insulares. En este escenario de alto riesgo, la detección temprana es crucial: cualquier avistamiento de columnas de humo o anomalías en el monte debe ser comunicado de inmediato al teléfono de emergencias 112, dado que la velocidad de respuesta inicial determina la capacidad de contener un fuego antes de que se transforme en una emergencia incontrolable.