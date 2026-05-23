Un cambio drástico en las condiciones meteorológicas obligará a cambiar la rutina de los ciudadanos en el archipiélago. El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha tomado la determinación de declarar la situación oficial de prealerta ante la previsión de un notable aumento del calor en Canarias. La medida, que se aplicará en la totalidad del territorio autonómico, se activará de forma oficial a partir de las 11:00 horas de este domingo, 24 de mayo de 2026, momento en el que se espera que las temperaturas comiencen un ascenso progresivo y generalizado en las siete islas.
Esta resolución de la administración regional se ha adoptado en estricta consonancia con los últimos informes predictivos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Las autoridades competentes han decidido la aplicación inmediata del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), una herramienta jurídica y operativa diseñada para coordinar los recursos públicos y alertar a los ayuntamientos y cabildos ante repuntes térmicos que puedan comprometer la seguridad ciudadana.
Las zonas más afectadas por el episodio de calor en Canarias
El principal foco de preocupación de este episodio meteorológico se concentra en la provincia oriental. Los pronósticos técnicos apuntan a que los termómetros registrarán valores inusualmente altos para la época del año. Se prevé que las temperaturas alcancen, e incluso lleguen a superar de forma puntual, los 37ºC en las islas de Fuerteventura y Lanzarote. Este impacto térmico severo se dejará sentir con especial intensidad en las localizaciones del interior localizadas en la mitad sur de ambas islas majorera y conejera, donde la influencia de la masa de aire sahariana suele manifestarse con mayor contundencia.
Por su parte, la isla de Gran Canaria experimentará una coyuntura climática igualmente compleja. En este territorio, las estimaciones meteorológicas indican que las temperaturas máximas podrán alcanzar y rebasar con facilidad la barrera de los 34ºC. La presencia de este fuerte calor afectará de manera preferente a los sectores del interior de la geografía grancanaria y a toda la vertiente sur, con un riesgo sensiblemente mayor en aquellas vertientes orientadas directamente hacia los puntos cardinales sur y oeste.
La provincia occidental tampoco quedará al margen de esta subida térmica generalizada. En el caso de las vertientes de Tenerife y de La Gomera, el aviso oficial especifica que las temperaturas podrán situarse por encima de los 32ºC. Esta anomalía climática incidirá con mayor vigor en las áreas geográficas correspondientes a las medianías y las zonas altas de cumbre, afectando principalmente a las laderas orientadas hacia el sector sur de ambas islas, donde la insolación y el estancamiento del aire cálido elevarán la sensación térmica.
Un repunte térmico generalizado en todo el archipiélago
En lo que respecta a los territorios más occidentales del mapa autonómico, representados por las islas de El Hierro y La Palma, el informe de la Dirección General de Emergencias matiza que el fenómeno atmosférico se comportará con una intensidad ligeramente menor si se compara de manera directa con las islas centrales y orientales. A pesar de esta menor severidad ambiental, los modelos meteorológicos advierten de que las temperaturas máximas podrían llegar a tocar o superar puntualmente los 30ºC en momentos puntuales de las jornadas centrales del día. Este registro térmico se localizará de forma específica en el entorno de las medianías y las cumbres pertenecientes al nordeste herreño, así como en toda la vertiente oeste de la isla bonita.
Ante la inminencia de esta situación de riesgo moderado para la salud pública, el Ejecutivo canario ha hecho un llamamiento explícito a la responsabilidad individual, instando a toda la población residente y vacacional a seguir minuciosamente las pautas de comportamiento y consejos de autoprotección que difunden los servicios de emergencia. Entre las recomendaciones fundamentales destaca la importancia de mantener una hidratación constante mediante el consumo de agua, evitar las exposiciones prolongadas al sol durante las horas centrales del día, reducir los esfuerzos físicos severos al aire libre y prestar una especial atención y vigilancia a los colectivos de población más vulnerables, tales como ancianos, niños de corta edad y personas aquejadas de patologías crónicas respiratorias o cardiovasculares.