El Gobierno adelanta la alerta por la borrasca en Canarias y la amplía a La Palma

El Gobierno de Canarias ha adelantado a las 00:00 horas de este domingo, 1 de noviembre, la entrada en vigor de la alerta por lluvias en el área metropolitana de Tenerife y ha ampliado esta situación a las cumbres y el oeste de La Palma. La decisión modifica la declaración anterior, que establecía el inicio de la alerta a las 12.00 horas y únicamente en Tenerife.
La Dirección General de Emergencias ha actualizado la situación ante las últimas previsiones meteorológicas, que apuntan a precipitaciones que podrán alcanzar o superar los 30 litros por metro cuadrado en una hora en las zonas incluidas en la alerta.
La medida se adopta de acuerdo con la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes disponibles, en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
Qué zonas de Canarias estarán en alerta por lluvias
La nueva declaración establece la situación de alerta en las cumbres y la vertiente oeste de La Palma, así como en el área metropolitana de Tenerife, desde la medianoche del domingo.
Por su parte, el resto de ambas Islas, además de La Gomera, El Hierro y Gran Canaria, permanecerán en situación de prealerta.
Según Emergencias, durante el domingo se esperan lluvias localmente fuertes, especialmente en las zonas incluidas en la alerta, donde las acumulaciones podrán alcanzar o superar los 30 milímetros en una hora.
En el resto de Tenerife y La Palma, así como en El Hierro, La Gomera y Gran Canaria, las precipitaciones podrán alcanzar o superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora, con chubascos de distribución irregular y, en general, poco persistentes.
La previsión coincide con los avisos de la Aemet, que mantiene el nivel naranja por lluvias en Tenerife y La Palma, mientras Gran Canaria, La Gomera y El Hierro se encuentran bajo aviso amarillo. Estas cinco Islas también presentan avisos por tormentas.
Las lluvias podrían prolongarse hasta el martes
El episodio de inestabilidad no se limitará al domingo. La Dirección General de Emergencias advierte de que durante el lunes 2 de noviembre continuarán las lluvias en las cuatro Islas occidentales, con precipitaciones que podrán alcanzar o superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora.
Además, la situación meteorológica podría prolongarse hasta las primeras horas del martes 3 de noviembre, aunque todavía existe incertidumbre sobre la evolución del episodio.
En Gran Canaria, la mayor probabilidad de precipitaciones se concentra durante la jornada del domingo, mientras que no se espera, en principio, una extensión significativa de las lluvias hacia Lanzarote y Fuerteventura.
El Gobierno de Canarias señala que las previsiones presentan incertidumbre respecto a la localización, intensidad y persistencia de los chubascos, por lo que no descarta nuevas modificaciones de los avisos y de las situaciones de alerta y prealerta.
Recomendaciones ante la alerta por lluvias
Ante este escenario, las autoridades recomiendan extremar las precauciones, especialmente en las zonas donde se esperan las precipitaciones más intensas.
Entre las principales medidas de autoprotección figuran evitar los desplazamientos innecesarios, no atravesar zonas inundadas, mantenerse alejado de los cauces de barrancos y prestar atención a las indicaciones de los servicios de emergencia.
Asimismo, se aconseja revisar desagües y bajantes, asegurar los objetos que puedan desprenderse y mantenerse informado a través de los canales oficiales.
La Dirección General de Emergencias continuará realizando el seguimiento de la situación meteorológica y actualizará las condiciones de la alerta si la evolución de las lluvias lo requiere.