La Aemet señala las zonas de Canarias donde lloverá con más fuerza y en qué horas: avisos naranjas y tormentas

Canarias afrontará este domingo, 1 de noviembre, una jornada de lluvias que podrán ser muy fuertes en puntos de Tenerife y La Palma, acompañadas de tormentas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene avisos naranjas en ambas Islas y amarillos en Gran Canaria, La Gomera y El Hierro, ante un episodio que afectará principalmente a las Islas montañosas.
Las previsiones sitúan los mayores riesgos en el nordeste de Tenerife y el oeste y las cumbres de La Palma, donde los chubascos podrán ser localmente persistentes. La inestabilidad estará asociada a una borrasca próxima al Archipiélago, que favorecerá la llegada de precipitaciones desde el oeste.
Ante esta situación, el Gobierno de Canarias ha declarado la alerta por lluvias en el área metropolitana de Tenerife desde las 12:00 horas del domingo. El resto de Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro y Gran Canaria permanecerán en prealerta.
Dónde lloverá más en Canarias este domingo
La previsión de la Aemet permite identificar las zonas con mayor riesgo de precipitaciones, aunque los chubascos podrían distribuirse de forma irregular.
Tenerife. El nordeste de la Isla concentrará uno de los principales focos de inestabilidad. El área metropolitana se encuentra bajo aviso naranja por lluvias entre las 12:00 horas del domingo y las 00:00 horas del lunes, con posibilidad de acumular 30 litros por metro cuadrado en una hora. También existe riesgo de acumulaciones importantes durante 12 horas.
La Palma. El oeste y las cumbres serán las zonas más expuestas a las precipitaciones intensas. La Aemet contempla chubascos muy fuertes y posibles tormentas, con aviso naranja desde las primeras horas del domingo. Las lluvias podrán continuar durante la jornada.
La Gomera y El Hierro. Ambas Islas se encuentran bajo aviso amarillo por lluvias, con posibilidad de chubascos localmente fuertes y tormentas. La inestabilidad podría afectar a distintas zonas, sin que exista una distribución uniforme de las precipitaciones.
Gran Canaria. La mayor probabilidad de lluvias intensas se concentra en el norte de la Isla. La previsión contempla chubascos localmente fuertes, aunque con menor nivel de aviso que en Tenerife y La Palma.
Lanzarote y Fuerteventura. Se esperan cielos nubosos o cubiertos y posibilidad de algún chubasco ocasional. La Aemet también prevé calima ligera en ambas Islas.
A qué horas se esperan las lluvias más intensas en Canarias
Los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) permiten identificar las franjas horarias de mayor riesgo durante el domingo, 1 de noviembre, aunque las precipitaciones podrían producirse de forma irregular y no necesariamente durante todo el periodo de aviso.
En Tenerife, el aviso naranja por lluvias comenzará a las 12:00 horas del domingo y se mantendrá hasta la medianoche, con especial atención al nordeste de la Isla y al área metropolitana, donde podrán registrarse precipitaciones muy fuertes y localmente persistentes.
En La Palma, el aviso naranja estará vigente durante toda la jornada del domingo, desde las 00:00 hasta las 24:00 horas. Las precipitaciones más intensas se esperan en el oeste y las cumbres, donde podrán producirse chubascos muy fuertes acompañados de tormentas.
En El Hierro, el aviso amarillo por lluvias comenzará a las 06:00 horas y continuará hasta el final del domingo, mientras que en La Gomera entrará en vigor a las 12:00 horas, también hasta la medianoche. Ambas Islas podrán registrar chubascos localmente fuertes.
Por su parte, Gran Canaria permanecerá en aviso amarillo por lluvias desde las 12:00 hasta las 24:00 horas, con posibilidad de precipitaciones localmente fuertes, especialmente en el norte.
Además, las cinco Islas estarán afectadas por avisos amarillos por tormentas durante las franjas establecidas por la Aemet.
La Agencia advierte de que la distribución de las lluvias será irregular, por lo que los periodos de aviso indican cuándo existe mayor riesgo de fenómenos adversos, pero no implican precipitaciones continuas durante todas esas horas.