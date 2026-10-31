Santa Cruz y La Laguna activan sus planes municipales y suspenden actividades por la borrasca en Tenerife: estas son las medidas

Los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna han activado sus dispositivos municipales de emergencia ante la alerta por la borrasca prevista para este domingo, 1 de noviembre, a partir de las 12:00 horas. Las medidas incluyen la suspensión de actividades culturales, deportivas y festivas, así como el cierre de instalaciones públicas.
La decisión responde a la previsión de lluvias intensas en el área metropolitana de Tenerife y a la prealerta por tormentas declarada por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, que entrará en vigor este sábado, 31 de octubre, a las 21:00 horas.
Santa Cruz suspende el Rastro y cierra instalaciones municipales
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha anunciado la activación del Plan de Emergencias Municipal (PEMU) en situación de alerta desde el mediodía del domingo y en todo el término municipal.
Entre las principales consecuencias figura la suspensión del Rastro de Santa Cruz, cuya celebración estaba prevista para este domingo, además de todas las actividades organizadas por el Consistorio, tanto culturales como deportivas, festivas y de ocio.
Asimismo, a partir de las 12:00 horas se cerrarán las instalaciones municipales que impliquen afluencia de público. La medida afecta a polideportivos, piscinas, canchas, centros culturales, espacios docentes, zonas de ocio y cementerios municipales.
El Ayuntamiento también reforzará los recursos destinados a las personas sin hogar mediante la habilitación de 20 plazas adicionales en el Centro Municipal de Acogida (CMA).
Por su parte, la Unidad Móvil de Atención (UMA) ya está contactando con personas que viven en la calle para informarles de las recomendaciones de seguridad y facilitarles el acceso a los recursos disponibles.
La Laguna activa el Cecopal y suspende actividades
El Ayuntamiento de La Laguna también ha anunciado la activación del Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) ante la alerta por lluvias y la prealerta por tormentas.
El Consistorio ha comunicado la suspensión de las actividades festivas, culturales y deportivas, tanto al aire libre como en espacios cerrados, con motivo de la situación meteorológica prevista para este domingo.
La administración local ha pedido a la población que extreme las precauciones y atienda las indicaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de Protección Civil.
Ambos municipios se encuentran dentro del área metropolitana de Tenerife, para la que el Gobierno de Canarias ha declarado la alerta por precipitaciones a partir de las 12:00 horas del 1 de noviembre.
Recomendaciones ante la alerta por lluvias en Tenerife
El Ayuntamiento de Santa Cruz ha trasladado varias recomendaciones preventivas a la ciudadanía para reducir los riesgos asociados a las precipitaciones y posibles tormentas.
Entre ellas, aconseja evitar los desplazamientos innecesarios, mantenerse informado a través de los canales oficiales y extremar la precaución cuando resulte imprescindible salir.
También recomienda no estacionar vehículos cerca de barrancos, alejarse de muros, andamios, vallas publicitarias y edificaciones en mal estado, así como comprobar el estado de tejados, azoteas, desagües y bajantes.
El Consistorio insiste en la necesidad de evitar excursiones y acampadas mientras permanezca activa la situación de alerta.
Los dispositivos municipales de emergencia mantendrán la coordinación de los recursos preventivos ante las posibles incidencias que pueda provocar el episodio de inestabilidad meteorológica.