El Cabildo de Tenerife ha activado de forma preventiva el Plan de Emergencias Insular (PEIN) en situación de prealerta a partir de las 10:00 horas de este domingo, 1 de noviembre, ante la llegada de una borrasca que podría dejar lluvias muy fuertes y tormentas, especialmente en el área metropolitana de la Isla.
La corporación insular ha adoptado esta medida para mantener preparados los recursos de emergencia y responder ante posibles incidencias. Asimismo, pide a la población evitar desplazamientos innecesarios por barrancos, cauces y zonas susceptibles de inundación.
La activación del PEIN se produce después de que el Gobierno de Canarias declarase la alerta por lluvias en el área metropolitana de Tenerife a partir de las 12:00 horas del domingo. La Aemet ha establecido un aviso naranja por precipitaciones que podrían alcanzar los 30 litros por metro cuadrado en una hora en esta zona.
Rosa Dávila pide máxima precaución ante las lluvias en Tenerife
La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha explicado que el objetivo de la activación preventiva es anticiparse a las consecuencias del episodio meteorológico y garantizar la seguridad de la ciudadanía.
“Ante una previsión de lluvias que pueden ser especialmente intensas en determinadas zonas de la Isla, nuestra responsabilidad es anticiparnos, mantener preparados los recursos de emergencia y facilitar que la población disponga de toda la información necesaria para protegerse”, ha señalado.
Dávila ha insistido en la necesidad de seguir las recomendaciones oficiales y actuar con prudencia durante las próximas horas.
“Pedimos a la ciudadanía que evite desplazamientos innecesarios por zonas de riesgo, especialmente barrancos y áreas susceptibles de inundación, y que siga las indicaciones de los servicios de emergencia”, ha advertido.
La presidenta insular también ha recordado que la prevención y la responsabilidad individual resultan fundamentales para reducir los riesgos asociados a las precipitaciones intensas.
Los recursos de emergencia permanecerán preparados
La consejera insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, ha explicado que la activación del PEIN permitirá mantener alertados los medios y recursos insulares, tanto ordinarios como extraordinarios.
Estos efectivos estarán preparados para intervenir si las condiciones meteorológicas lo requieren.
Pérez ha señalado que el episodio exige especial atención a la evolución de las precipitaciones, principalmente en el norte y el área metropolitana de Tenerife, donde se esperan las lluvias de mayor intensidad.
Asimismo, el Cabildo ha recomendado a los ayuntamientos afectados que activen sus respectivos Planes de Emergencia Municipal (PEMU) y adopten las medidas de protección que consideren necesarias.
Qué recomienda el Cabildo de Tenerife ante la borrasca
La institución insular ha difundido una serie de recomendaciones de autoprotección para reducir el riesgo de accidentes durante el episodio de lluvias y tormentas:
- Evitar barrancos, cauces y zonas inundables, especialmente durante las precipitaciones intensas.
- Reducir los desplazamientos innecesarios por zonas de riesgo.
- Extremar la precaución al circular por carretera.
- No acceder a senderos ni espacios naturales afectados por restricciones de seguridad.
- Asegurar objetos situados en balcones, terrazas y azoteas.
- Seguir las indicaciones de los servicios de emergencia y Protección Civil.
- Consultar los canales oficiales para conocer la evolución de la situación.
La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias también ha establecido la prealerta por tormentas desde las 21:00 horas de este sábado, 31 de octubre, en las Islas occidentales y el norte de Gran Canaria.