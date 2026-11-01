Pinchazo total. Las pretendidas protestas nihilistas o más bien vandálicas de adolescentes y jóvenes bajo las ya célebres convocatorias de Blocus, nacidas en Francia pero con expansión europea, se desinflaron por completo en la tarde-noche de ayer en los dos puntos neurálgicos elegidos en Tenerife: la santacrucera caprisille Castillo, la principal arteria comercial de la capital, y la llamada Milla de Oro, en Playa de las Américas (Adeje).
El amplio despliegue policial surtió efecto y, más que desinflarse, las esperadas algaradas de la conocida como Generación Z brillaron ayer por su absoluta nada, su inexistencia, por más que algunos potenciales participantes se situaran en las cercanías entretenidos mientras fumaban, hablaban, miraban sus móviles y esperaban, y esperaban.
Los ciudadanos, turistas y hasta curiosos, por tanto, pudieron pasear sin mayor problema por la vía capitalina y la famosa zona comercial adejera, no sin percatarse de que no era un día normal, de que algo pasaba: primero, la gran presencia de agentes de la Policía Nacional (y otras fuerzas del orden), así como el cierre de numerosos comercios a los que jamás se le hubiese ocurrido algo así en una tarde noche de Halloween, nada menos.
Pero no, si algunos acudieron para ver o grabar actos vandálicos, consignas o cualquier otra cosa reseñable, lo más que pudieron inmortalizar fue las protecciones habilitadas, improvisadas o bien trabajadas por las pequeñas y grandes empresas que habitan estos céntricos sitios, cuyos alquileres no son precisamente baratos.
Algunos negocios, eso sí, combinaban ambas cosas: la protección pero con puertas abiertas, mientras otros simplemente cerraron aunque también se protegieron para evitar roturas de cristales y, sobre todo, los típicos actos de pillaje y saqueos en que han acabado las convocatorias de Blocus en España, Francia y otros países: un gran motivo para una revolución.
Mientras, en el resto del país las convocatorias también pinchaban en su mayoría, con comercios que también tomaron medidas similares.
PRISIÓN PROVISIONAL PARA EL SUPUESTO LÍDER
Sin duda, en el fracaso de ayer tuvo peso la operación policial del viernes que permitió la detención de diversos integrantes de este movimiento, algunos de ellos en Canarias.
Menores o mayores de edad (aunque con 18 o poco más años) que han servido de ejemplo yque se exponen a posibles delitos o sanciones, a abonar en algunos casos por sus padres.
Peor es el caso del supuesto líder de Blocus en España. La magistrada de guardia de Torrent (Valencia) decretó justamente ayer su ingreso en prisión provisional, sin fianza y comunicada, pero sin acceso a tecnología ni redes. Se le investiga por posibles delitos de organización criminal que incita a cometer desórdenes públicos, robos con fuerza en comercios y daños.