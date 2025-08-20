Retiran de urgencia un lote de espuma de baño por miedo a que pudieran comérsela

El Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris, dependiente de la Generalitat de Catalunya, ha alertado en una nota informativa de la retirada del mercado de un lote de la espuma de baño con aroma a donut de vainilla de la marca Inuwet debido a que su envase puede confundirse con el de un alimento, con el consiguiente riesgo de ingesta, fundamentalmente por niños, según informa Facua.
En concreto, el lote afectado es el 24G005-D, comercializado en brik de 230 mililitros. Este producto supone un riesgo grave para la salud, puesto que en caso de ingestión podría causar vómitos y una posible aspiración pulmonar. Esta espuma de baño incumple el artículo 3 del Reglamento (CE) n o 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre los productos cosméticos.
La espuma de baño, por ahora, no podrá venderse
Por su parte, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha ordenado, como medidas cautelares, el cese de la comercialización y la retirada del mercado de todas las unidades del lote afectado que se hayan distribuido.
Entre las recomendaciones a los consumidores, se indica no adquirir ninguna unidad del lote afectado de esta espuma de baño con aroma a donut de vainilla de marca Inuwet y, en caso de disponer de alguna unidad, dejar de utilizarla de forma inmediata.
Por último, para resolver cualquier cuestión relacionada con esta alerta sanitaria, se puede enviar un correo electrónico a controlfarmaceutic.salut@gencat.cat, indicando, en el asunto del correo la referencia, la marca y el nombre comercial del producto afectado.