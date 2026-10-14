Casimiro Curbelo: “ASG volverá a ser imprescindible para la mayoría en el Gobierno de Canarias”

Casimiro Curbelo, líder de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), ha señalado hoy en La Radio Canaria que “solo” contempla “dos opciones” de cara a la formación del próximo Gobierno de Canarias en la que ASG será “imprescindible”.
“Solo hay dos escenarios escenarios posibles, no hay otros. Uno es la conformación de un gobierno actual con una mayoría parlamentaria que lo otorga la Agrupación Socialista Gomera. Uno, con Coalición, Partido Popular, AH y Agrupación Socialista Gomera, que creo que esa opción es perfectamente repetible”, dijo antes de recalcar “me da la impresión que vamos a ser imprescindibles para la mayoría parlamentaria”.
Casimiro Curbelo también puso sobre la mesa la posibilidad de llegar a un gobierno con el PSOE: “Eso sería posible si el presidente del Gobierno, quien aspira a ser presidente del Gobierno, tomara la decisión de hacer un pacto con el PSOE. Esas son las dos únicas opciones”.
Casimiro Curbelo, eso sí, desveló que si se da la primera opción “apretaré un poquitito la tuerca, porque en esta legislatura la han aflojado demasiado”. “La gestión se relaja y la clave es la gestión y no los discursos. Los discursos están bonitos de cuando en cuando, pero la clave es la respuesta a los ciudadanos, la respuesta a la obra pública que hay que hacer, la respuesta a los colectivos”. Esa es la clave”, indicó Curbelo.