Alfonso Cabello: “En Canarias hay 6.000 viviendas vacacionales menos que hace un año”

El portavoz del Gobierno de Canarias y viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello, ha advertido este martes de que el crecimiento de la población en el Archipiélago ha superado la capacidad de sus infraestructuras y servicios públicos. Durante una entrevista concedida a la Cadena SER, el representante autonómico ha abordado la presión demográfica que soportan las Islas, la regulación de las viviendas vacacionales y la necesidad de adoptar nuevas medidas para afrontar el problema de acceso a la vivienda.
“Canarias ha crecido más de lo que podían asumir sus infraestructuras. Hemos crecido en unas 20.000 personas al año”, ha señalado Cabello, quien ha puesto como ejemplo la evolución demográfica de Fuerteventura, cuya población, ha aumentado un 185% en los últimos 25 años.
El portavoz del Ejecutivo regional ha vinculado este crecimiento con los desafíos que afronta Canarias en materia de planificación territorial, infraestructuras y vivienda, en un contexto marcado por el incremento de la población y las dificultades para acceder a un inmueble.
Canarias tiene 6.000 viviendas vacacionales menos, según Cabello
Durante la entrevista, Cabello también se ha referido a la regulación del alquiler vacacional, uno de los asuntos que mayor debate ha generado en las Islas durante los últimos años.
“A día de hoy en Canarias hay 6.000 viviendas vacacionales menos de las que había hace un año”, ha asegurado el viceconsejero, quien ha defendido las medidas impulsadas por el Ejecutivo autonómico para ordenar esta actividad.
En este sentido, ha recordado que el Gobierno de Canarias ha aprobado una normativa para regular el uso turístico de las viviendas, aunque ha insistido en que corresponde a cada municipio determinar cómo quiere aplicar este modelo en su territorio.
“El Gobierno de Canarias puso una ley para regularlo. A partir de ahí, cada Ayuntamiento tiene que tomar las decisiones sobre qué modelo en materia vacacional utiliza o no”, ha explicado.
Cabello ha recalcado que la responsabilidad del Ejecutivo autonómico consiste en proporcionar las herramientas legales necesarias para que las administraciones locales puedan adoptar sus propias decisiones.
“La responsabilidad del Gobierno de Canarias es dar todo el instrumento”, ha afirmado.
Limitar la compra de viviendas por parte de extranjeros
Otro de los asuntos abordados por Cabello ha sido la situación del mercado inmobiliario y la necesidad de introducir medidas que permitan mejorar el acceso de los residentes a una vivienda.
El portavoz autonómico ha defendido que las políticas públicas deben encontrar un equilibrio entre la protección de las personas en situación de vulnerabilidad y la seguridad jurídica de los propietarios.
“En materia de vivienda es fundamental proteger a aquellas familias vulnerables, igual de fundamental es darle tranquilidad a los propietarios”, ha manifestado.
Asimismo, Cabello ha considerado fundamental limitar la compra de viviendas por parte de extranjeros, una medida que ha situado entre las cuestiones necesarias para abordar las dificultades del mercado residencial canario.
“Es fundamental también limitar la compra de viviendas por parte de extranjeros”, ha afirmado durante su intervención.
Estas declaraciones se producen en un momento en el que el acceso a la vivienda continúa siendo uno de los principales asuntos del debate político y social en Canarias, especialmente por las dificultades que encuentran numerosos residentes para afrontar los precios de compra y alquiler.
El portavoz del Gobierno autonómico ha insistido así en la necesidad de actuar sobre el crecimiento poblacional y el mercado inmobiliario, al tiempo que ha defendido las competencias de los ayuntamientos para determinar el modelo de desarrollo turístico de sus respectivos municipios.