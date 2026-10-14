justicia

Prisión para el hombre que apuñaló mortalmente a su compañero de piso en Lanzarote

Los hechos tuvieron lugar cuando se inició una discusión entre ambos varones
Prisión para el hombre que apuñaló mortalmente a su compañero de piso en Lanzarote
Coche de la Guardia Civil. Archivo
WhatsAppTelegramChatGPTClaudeGoogle AI
Síguenos en Google Síguenos en WhatsApp

El juzgado de guardia en Arrecife (Lanzarote) ha decretado la prisión preventiva comunicada y sin fianza como presunto autor de un delito de homicidio para el varón que apuñaló mortalmente a su compañero de piso en Playa Blanca.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), así lo ha decidido la autoridad judicial tras tomar declaración al hombre que fue detenido por la Guardia Civil en la tarde de este lunes.

Precisamente, la Benemérita explicó que los hechos tuvieron lugar cuando se inició una discusión entre ambos varones que finalizó con el fallecimiento de uno de ellos y la hospitalización del otro debido a las heridas sufridas durante la disputa.

Noticias relacionadas
  1. Muere un joven tras ser apuñalado por su compañero de piso en LanzaroteMuere un joven tras ser apuñalado por su compañero de piso en Lanzarote
TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas