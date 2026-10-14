Descubren una furgoneta con 165 garrafas de gasolina en Canarias: sospechan que eran narcos

La Policía Nacional ha detenido en el sur de Gran Canaria al conductor de una furgoneta que transportaba 3.000 litros de combustible al sospecharse que era para abastecer a embarcaciones vinculadas al narcotráfico.
Los agentes encontraron 165 garrafas de combustible de 20 litros en la parte trasera de un vehículo de alquiler, no pudiendo el conductor acreditar su procedencia y destino, según ha señalado la Jefatura Superior de Policía de Canarias este miércoles en un comunicado.
La Policía Nacional sospecha que el combustible podría estar destinado al abastecimiento de embarcaciones vinculadas al narcotráfico.
Al detenido se le acusa de un supuesto delito contra el orden público (petaqueo) y la intervención tuvo lugar la madrugada del 9 de octubre, cuando agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Maspalomas realizaban labores preventivas de seguridad ciudadana en la carretera GC-500, a la altura del barrio de Los Rodeos.
Durante el servicio, los policías observaron una furgoneta cuya parte trasera presentaba una carga considerable. Tras darle el alto e identificar al conductor, los agentes le preguntaron por la mercancía que transportaba.
El conductor indicó que transportaba 165 garrafas de gasolina y manifestó que había llenado los recipientes en una estación de servicio de las zonas de El Goro o Arinaga, sin concretar el establecimiento, y que había abonado el combustible en efectivo careciendo de cualquier recibo o justificante.
También declaró que debía entregar la mercancía a una persona cuya identidad desconocía, que lo esperaba en una gasolinera del municipio de Mogán y que había aceptado el encargo debido a sus dificultades económicas.
Entre las hipótesis que baraja la Policía se encuentra su posible traslado a una embarcación neumática que actuaría como nodriza, suministrando combustible a otras lanchas empleadas en actividades relacionadas con el tráfico de drogas.
No obstante, aclara que el destino final de las garrafas y su eventual vinculación con estas actividades “no han quedado acreditados y la investigación continúa abierta”.