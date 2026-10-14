Aparecen varias cabras muertas en un espacio natural de La Palma

La Policía Local de El Paso ha iniciado una investigación tras localizar varias cabras muertas depositadas en un espacio natural del municipio. El hallazgo fue realizado por una patrulla durante labores de vigilancia en la zona, iniciando de inmediato las correspondientes actuaciones para esclarecer las circunstancias y determinar quién o quiénes podrían estar detrás de estos hechos.
El depósito de animales muertos en un espacio natural podría constituir infracciones medioambientales e incumplimientos de las normas que regulan la gestión de estos restos. En función de la gravedad de los hechos y de la normativa aplicable, podrían derivarse importantes sanciones económicas, además de otras responsabilidades.
La Policía Local mantiene abierta la investigación y dará traslado de las actuaciones a los organismos competentes para determinar las responsabilidades que correspondan.
El Ayuntamiento de El Paso recuerda que el medio natural no es un lugar para abandonar animales muertos y que existen cauces establecidos conforme a la normativa sanitaria y medioambiental vigente. Asimismo, hace un llamamiento a la ciudadanía para colaborar en la protección del entorno y mantenerlo libre de este tipo de prácticas.