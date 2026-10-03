Sanidad retira cuatro productos vendidos como naturales por contener sildenafilo no declarado

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha ordenado el cese de comercialización y la retirada del mercado de cuatro productos vendidos como naturales tras detectar sildenafilo no declarado en el etiquetado.
Según ha informado la AEMPS, los análisis realizados por el Laboratorio Oficial de Control confirmaron la presencia de sildenafilo en cantidades suficientes para ejercer una acción farmacológica.
Esta sustancia no figuraba en el etiquetado, pese a que los productos se presentaban como naturales. Por este motivo, la Agencia considera que tienen la condición legal de medicamentos.
Qué productos ha retirado la AEMPS
La retirada afecta a estos cuatro productos:
- Etumax Royal Honey
- Miel Soudan VIP
- Epimedyumlu Macum
- Organic Honey
La AEMPS tuvo conocimiento de su comercialización a través de la Comandancia de la Guardia Civil de Toledo.
Además del sildenafilo, los análisis detectaron tadalafilo en Etumax Royal Honey y paracetamol en Organic Honey.
Por qué pueden suponer un riesgo para la salud
El sildenafilo y el tadalafilo son principios activos utilizados para tratar la disfunción eréctil. Ambos actúan aumentando el flujo sanguíneo en el pene mediante la inhibición de la enzima fosfodiesterasa 5, conocida como PDE-5.
El problema, según la AEMPS, es que estos principios activos no estaban declarados en el etiquetado, por lo que los consumidores podían ingerirlos sin conocer su presencia ni sus posibles contraindicaciones.
La Agencia advierte de que el consumo de estos productos puede provocar efectos adversos graves y generar interacciones con otros medicamentos.
Riesgos cardiovasculares e interacciones
Los inhibidores de la PDE-5 están contraindicados en determinados pacientes, especialmente en personas con antecedentes cardiovasculares.
La AEMPS cita, entre otros casos, a pacientes con infarto agudo de miocardio, angina inestable, insuficiencia cardiaca, arritmias no controladas, hipotensión o hipertensión arterial no controlada.
También se desaconseja su uso en personas con antecedentes de ictus isquémico, insuficiencia hepática grave o determinados trastornos oculares.
Entre las posibles reacciones adversas descritas figuran el infarto agudo de miocardio, la angina inestable, las arritmias ventriculares, las palpitaciones, la taquicardia, los accidentes cerebrovasculares y la muerte súbita cardiaca.
La Agencia señala que estos efectos se han observado con mayor frecuencia en pacientes con factores de riesgo cardiovascular, precisamente uno de los grupos en los que este tipo de principios activos puede estar contraindicado.