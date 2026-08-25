La Policía Nacional confirma la detención de un hombre en Canarias con 1.243 comprimidos de sildenafilo

La Policía Nacional ha detenido en Arrecife (Lanzarote) a un hombre de 48 años como presunto autor de un delito contra la salud pública. Los agentes intervinieron en un establecimiento 74,30 gramos de una sustancia que aparentaba ser cocaína, 1.243 comprimidos de sildenafilo, una báscula de precisión y 2.020,05 euros en efectivo.
Los hechos tuvieron lugar durante la noche del 24 de agosto, cuando agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) realizaban labores preventivas contra el tráfico de drogas en la capital lanzaroteña, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias.
Más de 1.200 comprimidos de sildenafilo
La intervención comenzó cuando los agentes localizaron una riñonera en el interior del establecimiento. En ella encontraron 268 comprimidos de sildenafilo de 100 miligramos, además de dinero en efectivo.
Posteriormente, los policías localizaron varios envoltorios con una sustancia sólida de color blanco que, a falta del análisis definitivo, aparentaba ser cocaína.
En total, fueron intervenidos 101 envoltorios, con un peso aproximado de 74,30 gramos. Los agentes también localizaron otros 975 comprimidos de sildenafilo, por lo que la cantidad total ascendió a 1.243 unidades.
La Policía intervino además una báscula digital de precisión y 2.020,05 euros en efectivo.
¿Qué es el sildenafilo?
El sildenafilo es el principio activo de medicamentos utilizados principalmente para tratar la disfunción eréctil. Es conocido por formar parte de medicamentos como Viagra, aunque existen diferentes marcas y presentaciones que contienen este principio activo.
Se trata de un fármaco del grupo de los inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 (PDE5). Su función es favorecer el flujo sanguíneo hacia el pene cuando existe estimulación sexual, facilitando así la erección.
El sildenafilo no aumenta por sí mismo el deseo sexual ni provoca una erección sin estimulación. Además de su utilización para la disfunción eréctil, determinadas presentaciones y dosis se emplean para tratar la hipertensión arterial pulmonar.
La nota policial no especifica la marca comercial de los comprimidos intervenidos ni las circunstancias relativas a su distribución o comercialización.
El detenido queda bajo custodia policial
Ante los efectos localizados y el conjunto de indicios obtenidos durante la actuación, los agentes procedieron a detener al responsable del establecimiento, al que atribuyen inicialmente un delito contra la salud pública.
El hombre fue trasladado posteriormente a dependencias de la Policía Nacional en Arrecife, donde quedó bajo custodia policial mientras continúan las diligencias.
La sustancia intervenida como presunta cocaína deberá ser sometida al correspondiente análisis definitivo, por lo que la naturaleza y composición de los 74,30 gramos queda pendiente de confirmación oficial.