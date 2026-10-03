Así es el ‘Botiquín Emocional’ que vuelve a los colegios de La Laguna

El Ayuntamiento de La Laguna volverá a desarrollar durante el curso 2026-2027 el proyecto ‘Botiquín Emocional’, una iniciativa dirigida al alumnado de sexto de Primaria que busca ofrecer herramientas para reconocer, comprender y gestionar las emociones ante situaciones de frustración, conflicto o malestar.
La propuesta forma parte de la programación de actividades complementarias diseñada por la Concejalía de Educación para los centros educativos del municipio y da continuidad a un proyecto que el pasado curso llegó a los 27 colegios de La Laguna, según la información facilitada por el Ayuntamiento.
El concejal de Educación y Juventud, Sergio Eiroa, explica que el objetivo es que los menores puedan identificar lo que sienten y dispongan de recursos prácticos para afrontar situaciones habituales tanto dentro como fuera del aula.
“Trabajar la educación emocional desde edades tempranas es también educar para la vida”, señala Eiroa, quien defiende la importancia de facilitar al alumnado herramientas que puedan utilizar ante episodios de frustración, conflicto o malestar.
Cómo funciona el ‘Botiquín Emocional’
El programa aborda el funcionamiento del sistema nervioso autónomo (SNA) y su relación con las emociones, los estados de ánimo y las sensaciones físicas.
A partir de estos contenidos, el alumnado trabaja recursos relacionados con la autorregulación emocional y la corregulación con sus compañeros, con el propósito de mejorar también las relaciones interpersonales.
La iniciativa comenzó a incorporarse a la estrategia municipal de bienestar emocional en 2024. Entonces se planteó su desarrollo en los colegios públicos del municipio para estudiantes de sexto de Primaria mediante sesiones dinámicas, juegos simbólicos y teatro terapéutico.
El Ayuntamiento ha mantenido posteriormente esta línea de trabajo. Durante el pasado curso, el programa se desarrolló en los 27 colegios del municipio como parte de una estrategia más amplia de bienestar dirigida a la comunidad educativa.
Eiroa sostiene que el bienestar emocional influye en la forma en la que el alumnado aprende, se relaciona y afronta las dificultades.
“La escuela no puede limitarse únicamente a la adquisición de conocimientos académicos”, afirma el concejal, que considera necesario complementar la labor de los centros con recursos adaptados a las situaciones que los menores encuentran en su día a día.
Más actividades para los colegios de La Laguna
El ‘Botiquín Emocional’ forma parte este curso de una programación más amplia destinada a los centros de Educación Infantil y Primaria de La Laguna.
La oferta municipal incluye propuestas relacionadas con la convivencia, el patrimonio y la identidad canaria, los hábitos saludables, la actividad física, la educación emocional, la cultura y el uso de nuevas tecnologías.
Los centros pueden establecer sus prioridades entre las diferentes actividades incluidas en la programación remitida por el área de Educación.
El Ayuntamiento señala que su objetivo es mantener una oferta diversa, adaptada a las diferentes edades y a las necesidades que se detectan en las aulas.
La existencia del proyecto ‘Botiquín Emocional’ ya figura en documentación municipal de 2024, en la que aparece su contratación dentro de las actuaciones de la Concejalía de Educación y Juventud.