Hay algo especialmente emocionante en conocer a alguien cuyo trabajo te ha acompañado de manera estimulante durante tantos años. Leí Inteligencia Emocional cuando todavía era adolescente y, desde entonces, he seguido con interés la trayectoria de Daniel Goleman, el hombre que consiguió que millones de personas comenzaran a comprender y gestionar sus emociones de otra manera. Más de tres décadas después de la publicación de aquella obra que lo convirtió en un referente mundial, tengo la oportunidad de conocerlo personalmente y conversar con él.
Nuestro encuentro tiene lugar en un hotel de La Palma, isla a la que ha viajado para participar en el Congreso CEC Isla Bonita. Tras ser presentados por uno de los miembros del equipo de la organización, Goleman me recibe con una cálida sonrisa, tendiéndome la mano en un saludo cercano y afectuoso, dando con ello la razón a quienes afirman que una sonrisa marca la distancia más corta entre dos personas. Intercambiamos unas primeras palabras sobre su llegada a la isla y las impresiones de su primera visita a Canarias. La cordialidad del encuentro diluye de inmediato cualquier distancia y abre el camino a una conversación que fluye con naturalidad.
Frente a mí está una de las voces más reconocidas internacionalmente en el ámbito de la inteligencia emocional, pero también un hombre amable, de trato sencillo y mirada serena. Una conversación en exclusiva para DIARIO DE AVISOS que nos invita a detenernos, escuchar y recordar que, en un mundo que avanza a un ritmo vertiginoso, comprender nuestras emociones sigue siendo algo profundamente humano y necesario.
– En 1995, Inteligencia emocional revolucionó nuestra forma de entender las emociones. Más de treinta años después, hablamos de ellas con naturalidad. ¿Somos hoy más inteligentes emocionalmente o simplemente hablamos más de nuestras emociones? “Creo que somos más conscientes de la inteligencia emocional. No sé si eso significa que seamos más inteligentes emocionalmente; nadie lo está midiendo. Yo diría que las personas siguen siendo personas, como siempre. Pero cuanto más emocionalmente inteligentes lleguemos a ser, creo que mejor estaremos”.
– Ha venido a La Palma para participar en el CEC Isla Bonita, un encuentro que invita a pensar en el futuro de la educación. Si pudiera incorporar una enseñanza imprescindible a todas las escuelas del mundo, ¿cuál sería? “La empatía y la preocupación por los demás. Son una parte muy importante de la inteligencia emocional y, además, son capacidades que podemos enseñar y desarrollar desde la infancia. Eso sí, es fundamental adaptar ese aprendizaje a la edad de cada niño, porque no podemos enseñar empatía de la misma manera a un niño de seis años que a uno de nueve”.
– A propósito de la educación, se debate cómo proteger a los niños sin impedirles afrontar dificultades y aprender de los errores. ¿Los estamos protegiendo demasiado de la frustración? “Creo que depende mucho de cada familia. Hay padres que permiten que sus hijos se equivoquen y aprendan de ello, y esa es una lección muy importante para la vida. Otros son sobreprotectores e intentan asegurarse de que sus hijos no sufran ni atraviesen dificultades. Pero quizá no sea la mejor manera de educarlos. Los niños tienen que aprender, en algún momento, que la vida no siempre es fácil”.
– Las nuevas generaciones crecen rodeadas de pantallas, redes sociales y estímulos constantes. ¿Qué es lo que más le preocupa de esta manera de crecer? “Mi mayor preocupación es que los niños estén perdiendo el control de su propia atención. Las redes sociales son muy seductoras, pueden pasar horas y horas mirándolas, pero es una actividad muy pasiva. Me gustaría que aprendieran a tomar las riendas de su atención, que no sintieran que necesariamente deben estar pendientes de las redes y que fueran capaces de dirigir su interés hacia un abanico más amplio de cosas. Creo que sería mejor para ellos”.
– En su obra Focus advirtió de la importancia de la atención. Hoy las distracciones digitales compiten constantemente por nuestro tiempo. ¿Estamos perdiendo la capacidad de prestar verdadera atención a los demás y a nosotros mismos? “Sí. Tiene mucho que ver con la atracción de lo que aparece en el teléfono. Los niños piensan: «Quiero estar seguro de que veo lo mismo que están viendo los demás». Es lo que llamamos miedo a perderse algo, fear of missing out. Ese temor mantiene pegados a sus teléfonos tanto a los niños como a los adultos, en lugar de prestar atención a los demás o a sí mismos, a lo que llamamos autoconciencia. Además, ocurre algo más: buena parte de la economía se basa en distraernos. Quien quiere venderte algo necesita que mires lo que ofrece; por eso te lo muestra una y otra vez. No es precisamente la mejor manera de aprender a controlar la propia atención”.
Y justo ahí, en este preciso instante, ocurre algo que se convierte en un guiño confirmatorio. El teléfono de Goleman irrumpe en nuestra conversación con una notificación. “Esto es una distracción”, exclama Goleman esbozando una sonrisa. De inmediato nuestra charla vuelve al asunto que acabábamos de comentar: “la dificultad de escapar a la llamada permanente de los dispositivos”.
– La inteligencia artificial ya puede mantener conversaciones que parecen empáticas y emocionalmente cercanas. ¿Llegará a desarrollar una auténtica inteligencia emocional o aprenderá a imitarla tan bien que no sabremos distinguirla? “No lo sé. Hace poco mantuve una conversación con Claude, una inteligencia artificial de Anthropic, y le pregunté si podía ser emocionalmente inteligente. Me respondió: «Creo que no. No tengo cuerpo, no tengo emociones y no percibo los mensajes no verbales». La conciencia de las propias emociones depende de tener un cuerpo, de poder sentirlas. Y la inteligencia emocional entre las personas también depende de captar señales no verbales. La IA, hoy, no recoge nada de eso. ¿Podría hacerlo algún día, quizá mañana? No lo sé. Ya veremos”.
– En un artículo reciente recuerda que el trabajo nos proporciona mucho más que ingresos: identidad, reconocimiento y sentido de pertenencia. Si las máquinas pueden hacer cada vez más cosas por nosotros, ¿qué nos hará seguir sintiéndonos útiles y necesarios? “De nuevo, tendremos que verlo. No lo sé. Algunos trabajos están más amenazados que otros por la inteligencia artificial. Pensemos, por ejemplo, en la programación informática: ahora la IA puede hacer ese trabajo por ti.
El trabajo no es solo un salario. También puede darnos autonomía, la sensación de ser competentes y vínculos con los demás. Si la IA transforma esas experiencias, no bastará con preguntar cuánto más podremos producir, habrá que preguntarse qué seguirá dando sentido al trabajo. La tecnología puede ayudarnos a ordenar información, considerar alternativas y mejorar decisiones, pero no determina por nosotros cuáles son nuestros valores ni qué futuro deseamos construir”.
– Se nos promete que la inteligencia artificial nos permitirá disponer de más tiempo para nosotros mismos. Pero ¿qué ocurrirá con ese tiempo libre? “No lo sé. Puede que sea una falsa promesa. Quienes intentan convencernos de las ventajas de la inteligencia artificial nos dicen que tendremos más tiempo libre. Yo creo que eso puede significar que nos quedemos sin trabajo. Y esa no es una situación feliz para nadie”.
– La polarización y los discursos cada vez más agresivos parecen dejar menos espacio para la empatía, también en la política. ¿Estamos perdiendo la capacidad de comprender a quienes piensan de otra manera o simplemente se ha hecho más visible nuestra falta de empatía? “Es una pregunta muy importante. ¿Estamos perdiendo la empatía hacia las personas que son diferentes de nosotros? La política, de hecho, está fomentando esa situación. No sé cómo ocurre en España, pero en Estados Unidos las actitudes hacia los inmigrantes me parecen muy poco saludables. Los economistas nos dicen que, a lo largo de la historia estadounidense, la inmigración ha sido positiva para la economía, ya sea porque los inmigrantes ocupan trabajos que otros no quieren desempeñar o porque crean empresas que dan empleo a muchas personas. Demonizarlos o reducirlos a estereotipos me parece un error conceptual. No se puede juzgar a un grupo entero por una sola persona. Cada individuo es diferente y, si perdemos esa capacidad de distinguir, también perdemos algo esencial para la empatía”.
– Nos encontramos en La Palma, donde la erupción de 2021 dejó profundas consecuencias humanas y emocionales. Cinco años después, muchas personas siguen reconstruyendo sus vidas. ¿Cómo se recupera la confianza tras una experiencia que lo ha cambiado todo? “La erupción volcánica fue un trauma colectivo. Un trauma deja huella en el cerebro y cambia la manera de pensar sobre las posibilidades que tenemos, sobre la esperanza, sobre lo que podemos hacer e incluso sobre nuestra propia identidad. Creo que el camino consiste en volver a aprender a sentirse como antes, pero eso sucede muy lentamente. No ocurre de golpe. Es un aprendizaje gradual. También ayuda el apoyo de otras personas, especialmente de quienes no viven esa experiencia del mismo modo. Porque, después de un acontecimiento tan traumático, recuperar la confianza no significa olvidar lo sucedido, sino aprender poco a poco a vivir con esa experiencia sin que determine por completo nuestro futuro. Y en ese proceso, sentirnos acompañados, comprendidos y apoyados por los demás puede marcar una enorme diferencia”.
– Su próximo libro, Spiritual Intelligence (Inteligencia Espiritual), explora la conciencia, la meditación y la espiritualidad. ¿Qué le impulsó a escribirlo y qué relación encuentra entre inteligencia espiritual e inteligencia emocional? “Creo que la inteligencia espiritual es una comprensión más profunda de la inteligencia emocional. La primera parte de la inteligencia emocional es la conciencia de uno mismo. Creo que fue Sócrates quien dijo: «Conócete a ti mismo». Hablaba de una reflexión profunda, interior. Y todas las religiones tienen algún código de disciplina, alguna forma de gestionar la propia vida emocional. Del mismo modo, todos los caminos espirituales hablan de compasión, que para mí supone una comprensión más profunda de la empatía. La empatía abre la puerta a la compasión. Por eso, básicamente, veo este libro como otro libro sobre inteligencia emocional, pero que profundiza más en ella”.
– Después de alcanzar el reconocimiento internacional, ¿ha cambiado su manera de entender el éxito y lo que de verdad importa en la vida? “No estoy demasiado descontento con las decisiones que he tomado. Hay cosas que hice y que desearía no haber hecho, pero, en conjunto, estoy bien con ello. Creo que lo más importante es estar satisfecho con las cosas tal como son. Todo el mundo podría haber hecho cien cosas diferentes a lo largo de su vida, pero no las hizo. No podemos recorrer todos los caminos ni saber qué habría ocurrido si hubiéramos tomado otras decisiones. Lo importante es aprender de nuestra experiencia, aceptar que también nos equivocamos y no quedarnos atrapados en lo que pudo haber sido. Al final, quizá una de las claves del bienestar sea aprender a estar en paz con nuestra propia historia”.
– Y, después de tantos años estudiando las emociones humanas, ¿qué ha descubierto personalmente sobre la felicidad? “La felicidad es una habilidad que se puede aprender. No significa que podamos estar felices todo el tiempo ni que debamos evitar las emociones difíciles. Se trata de desarrollar nuestra capacidad para comprender lo que sentimos, gestionar nuestras reacciones y cultivar una relación más saludable con nosotros mismos y con los demás. La felicidad no depende únicamente de lo que nos ocurre, sino también de cómo respondemos a nuestras experiencias. Tengo un amigo, Richard Davidson, de la Universidad de Wisconsin, que lleva mucho tiempo investigando sobre la felicidad y la autorrealización, y que enseña a las personas a ser más felices. Sus investigaciones nos ayudan a comprender que el bienestar emocional no es necesariamente una condición fija e inmutable. Podemos trabajar en él, del mismo modo que desarrollamos otras capacidades a lo largo de nuestra vida”.
– Vivimos en tiempos de conflictos, polarización e incertidumbre, con una tecnología que avanza más deprisa que nunca. Cuando observa el rumbo de la humanidad, ¿qué le preocupa más y qué le sigue dando esperanza? “Es algo muy personal. Me gustaría ver más empatía y compasión en el mundo. Creo que eso solo podría beneficiarnos. La empatía consiste precisamente en ser capaces de comprender al otro, incluso cuando no estamos de acuerdo con él. Y la compasión nos lleva un paso más allá, no se trata únicamente de reconocer lo que otra persona siente, sino de preocuparnos por su bienestar”.