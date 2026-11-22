Transitar un sendero no es solo recorrer un trayecto para llegar a un punto determinado, es sumergirse en una experiencia donde cada sentido cobra protagonismo. Existen rincones rodeados de árboles tan frondosos y antiguos que parecen sacados de un cuento, lugares con una atmósfera casi mágica donde la luz se filtra entre las hojas y el silencio envuelve al visitante como si estuviera en un bosque encantado.
En La Victoria de Acentejo se esconde uno de estos parajes, un espacio lleno de vida y misterio en el que se mezclan ejemplares gigantes, tonalidades ocres, verdes y amarillas, y un sonido único: el de las castañas cayendo al suelo, un espectáculo que se acentúa con la llegada del otoño. Se trata de la finca municipal de Las Rosas, en la que se encuentra el primer sendero adaptado entre castaños del municipio, un trayecto circular de 325 metros, que cualquier persona con movilidad reducida puede disfrutar ya sea a pie o en silla de ruedas.
La ruta se organiza en siete tramos con caminos de 1,80 metros de ancho, pavimento antideslizante, bandas guía, barandillas y áreas de descanso con mobiliario accesible, ideales para hacer un alto en el camino, conversar o disfrutar de una merienda, una invitación a descubrir la naturaleza sin límites entre castaños.
A lo largo de su recorrido se distribuyen cinco espacios sensoriales dedicados al bosque, la tierra, la luz, las nubes y las raíces. Además, el itinerario atraviesa una parcela experimental en la que se muestran distintas formas de aprovechamiento del castaño -para fruto, madera y producción mixta-. “De eso se trata, que el recorrido se convierta en una experiencia viva que combine naturaleza, agricultura y conexión emocional con el paisaje, poniendo al mismo tiempo en valor la cultura del castaño y los usos tradicionales del monte”, explica el alcalde, Juan Antonio García Abreu.
Más allá de su valor terapéutico y educativo, este espacio posiciona al municipio como un referente en ecoturismo inclusivo dentro de Tenerife. Al eliminar las barreras físicas en un entorno forestal de medianías, la finca de Las Rosas abre las puertas a un perfil de visitante -familias con carritos, personas mayores o con diversidad funcional- que habitualmente encuentra limitado su acceso a la naturaleza, demostrando que la conservación ambiental y la accesibilidad universal pueden ir de la mano.
Este proyecto no nació de manera aislada, sino del firme compromiso social del municipio con la discapacidad. “Estamos muy concienciados y prueba de ello es que ampliamos el centro ocupacional y, en 2023, creamos una residencia para personas con discapacidad intelectual. A través de un programa específico damos facilidades a las familias para que cuenten con logopeda, pedagogo y servicios psicológicos, un acompañamiento que brindamos en la escuela infantil”, detalla el regidor.
Precisamente, la iniciativa surgió a raíz de las salidas habituales de los usuarios de este centro. Su directora planteó al Consistorio la posibilidad de aprovechar el entorno natural local para que, tanto ellos como otros colectivos, pudieran conocer de cerca la potenciación de uno de los productos agrícolas estrella de la zona, junto a la papa y la viña. Abreu no lo dudó y comenzó a negociar con la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias la revitalización de la finca municipal. La sintonía institucional, unida a una propuesta técnica innovadora, dio lugar a este singular sendero.
Y es que el castañar es parte inseparable de la identidad de La Victoria de Acentejo, cuyas medianías ofrecen condiciones idóneas para su desarrollo. Un estudio de 2010 del Cabildo de Tenerife sitúa al municipio como el cuarto de la Isla con mayor superficie dedicada a este cultivo, con 160,95 hectáreas. Históricamente, su madera fue esencial para la cestería y para fabricar la silla victoriera -declarada Bien de Interés Cultural inmaterial-, una pieza artesanal única cuya principal característica reside en que sus partes se ensamblan mediante espigas y cuñas, sin necesidad de utilizar un solo clavo.
Para salvaguardar este legado, el municipio cuenta también con la Casa de la Castaña y la Alfarería, un espacio divulgativo y educativo que organiza actividades durante todo el año para difundir las variedades locales, las técnicas de cultivo y la recolección. Junto con la finca de Las Rosas, constituye el eje fundamental para conservar el patrimonio agrícola y forestal de la localidad y garantizar que las futuras generaciones puedan comprender la estrecha relación entre el ser humano y su territorio y avanzar hacia un modelo de municipio más justo, sostenible y orgulloso de sus raíces.
Un árbol milenario con ocho variedades en las medianías
El castaño es un árbol de origen milenario traído a Tenerife tras la Conquista que puede superar los 20 metros de altura y desarrollar una copa amplia y frondosa. Su fruto crece protegido dentro de un erizo espinoso que cubre el suelo de la finca de Las Rosas. El secreto para sacarlo es pisar los extremos con ambos pies para evitar pincharse. En Tenerife existen alrededor de 20 variedades, de las cuales ocho están en las medianías de La Victoria, mulata, castagrande, picuda, polegre, redonda, del haya, matancera y negra. Toda esta información puede encontrarse en la guía El alma del castaño, una publicación con la que el Ayuntamiento quiere dar a conocer a vecinos y visitantes uno de los principales encantos que tiene el municipio y que lo coloca “en el mapa turístico” de la Isla.