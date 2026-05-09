El Gobierno de Canarias no autorizará el fondeo del crucero MV Hondius

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha anunciado que el Ejecutivo autonómico no autorizará el fondeo del buque en aguas de Tenerife. Esta decisión, tomada a escasas horas de la llegada prevista del barco al puerto de Granadilla, responde a la falta de información que garantice las condiciones sanitarias ante el plan de evacuación diseñado por el Gobierno central.
Clavijo no autoriza el fondeo
El anuncio se produjo tras una intensa jornada de reuniones en la que participaron la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el alcalde de Granadilla de Abona, José Domingo Regalado. Según explicó Clavijo, la comunidad autónoma considera que no existe información técnica suficiente que avale la seguridad del operativo para la población tinerfeña.
“La decisión se toma ante la falta de transparencia y los desacuerdos con el Gobierno de España sobre cómo atender a los pasajeros”, señaló Clavijo. El crucero MV Hondius, que transporta a cerca de 150 pasajeros que han mantenido contacto estrecho con el hantavirus, llegará al puerto de Granadilla en torno a las 5:30 horas de este domingo.
Una brecha abierta con el Gobierno de España
La tensión entre administraciones ha alcanzado su punto álgido. El Gobierno de Canarias habría solicitado formalmente que la totalidad de los pasajeros fueran repatriados de forma inmediata este domingo. Sin embargo, el Ministerio ha confirmado que cerca de 40 pasajeros no podrán volar hasta el lunes, debido a que el avión necesario para su traslado aún no ha llegado al aeropuerto Tenerife Sur.
Esta demora es, precisamente, uno de los puntos de fricción. El Ejecutivo regional rechaza que el buque permanezca fondeado en las islas más tiempo del estrictamente necesario. Fernando Clavijo lamentó que el Estado tomara decisiones de forma “unilateral” sin consensuar un protocolo que garantizara que ningún riesgo biológico pudiera afectar a la isla.
El hantavirus: la preocupación sanitaria en Tenerife
Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha transmitido calma a la población asegurando que el riesgo de contagio general es “bajo”, la cepa detectada a bordo del crucero MV Hondius es la denominada “cepa Andes”, conocida por su alta tasa de letalidad y su capacidad de transmisión entre humanos.
El Gobierno canario ha solicitado informes técnicos que justifiquen el procedimiento de desembarco en el puerto de Granadilla, pero ante la ausencia de información, ha optado por el bloqueo administrativo. La llegada del buque estaba prevista para las 05:30 horas de este domingo, pero la orden de no autorizar el fondeo obliga a replantear todo el despliegue de seguridad.
La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha mostrado su respaldo a Clavijo, enviando incluso una carta de advertencia a los ministros implicados. Desde el Cabildo se insiste en que Tenerife no puede asumir un riesgo sanitario de esta magnitud sin un plan de “circuito cerrado” que funcione a la perfección.
¿Qué pasará ahora con los 150 pasajeros?
La situación a bordo del crucero MV Hondius es de tensa espera. La naviera ha confirmado que, de momento, no hay nuevos síntomas entre los pasajeros, pero el protocolo de cuarentena sigue activo. Con la prohibición de fondeo sobre la mesa, el buque podría verse obligado a permanecer en aguas internacionales o buscar una alternativa fuera del archipiélago, lo que complicaría aún más la repatriación de los ciudadanos extranjeros.
El Gobierno de Canarias mantiene activados todos los mecanismos de respuesta sanitaria, pero insiste en que la competencia sobre la seguridad de la población recae en última instancia sobre ellos, y no permitirán que se ponga en peligro la estabilidad sanitaria de las islas por una “decisión política” de Madrid.
El Gobierno central mantiene activo el operativo de fondeo
Fuentes del Gobierno central han confirmado a este periódico que mantiene activo el operativo de fondeo para el crucero MV Hondius en el Puerto de Granadilla, pese a la negativa expresada horas antes por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.
Aclaran que la instalación portuaria forma parte de la estructura de Puertos del Estado, cuya gestión y titularidad corresponden a la Administración Central. Por este motivo, el Ejecutivo nacional considera que la comunidad autónoma carece de competencias para bloquear la operación, asegurando que el protocolo sanitario de tránsito sigue en marcha según lo previsto.
Para garantizar la ejecución del plan de evacuación de los 150 pasajeros vinculados al brote de hantavirus, el Estado ha movilizado embarcaciones de la Guardia Civil, cuerpo vinculado al Ministerio de Defensa en funciones de policía marítima. Mientras el Ejecutivo regional insiste en que no se dan las garantías de seguridad técnica y exige la repatriación total de los pasajeros en un solo día, el Estado defiende la legalidad de su actuación y el control sobre el recinto portuario.