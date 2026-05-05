El sabor que faltaba: así son los nuevos Munchitos por el Día de Canarias

Las parrandas, los asaderos y chuletadas y las reuniones familiares en las Islas tienen a partir de hoy un nuevo protagonista en la mesa. La marca más emblemática de Aperitivos Snack ha dado la campanada ante la proximidad del 30 de mayo. Los nuevos Munchitos Bacon y Queso ya son una realidad, aterrizando en los lineales de todo el archipiélago como una propuesta gastronómica que busca unir la tradición del “piqueo” canario con una explosión de sabor inédita hasta la fecha.
Esta apuesta no es casual. La compañía ha elegido un momento de máxima identidad regional para presentar un producto que no solo destaca por lo que hay dentro de la bolsa, sino por su potente envoltorio.
El diseño de Munchitos Bacon y Queso: un tributo a la identidad canaria
El lanzamiento de los Munchitos Bacon y Queso viene acompañado de una estética que hará las delicias de los coleccionistas y de los más orgullosos de su tierra. El envase ha sido rediseñado íntegramente para esta edición especial, integrando de forma magistral los colores de la bandera de Canarias.
Sin embargo, el detalle que más ha llamado la atención es la inclusión de la pintadera, símbolo por excelencia de los antiguos pobladores de las Islas. Con este “guiño” cultural, la marca refuerza su vínculo inquebrantable con el archipiélago, posicionándose no solo como un producto de consumo masivo, sino como un elemento de identidad en las celebraciones del Día de Canarias. El objetivo es claro: que cada bolsa abierta sea un pequeño homenaje a nuestra historia y a nuestra gente.
¿A qué sabe la nueva edición limitada de Munchitos?
Para los que se preguntan si este nuevo sabor mantiene la esencia del producto original, la respuesta es un rotundo sí. La empresa ha logrado conservar la textura crujiente y ligera que ha hecho de este snack un líder de ventas durante décadas, pero elevando la intensidad.
La mezcla de bacon ahumado y queso fundido ha sido equilibrada para ofrecer una experiencia “atrevida y desenfadada”. Según los primeros consumidores que han podido probarlos, el sabor es persistente y acompaña perfectamente a las bebidas frías típicas de los encuentros estivales que comienzan a proliferar con la llegada del buen tiempo a las Islas.
Presentación oficial en Televisión Canaria
El impacto mediático del lanzamiento ha sido total. La puesta de largo de los Munchitos Bacon y Queso tuvo lugar en el plató de Una hora menos, el popular programa de la Televisión Canaria. En un ambiente festivo y rodeados de una auténtica parranda, los espectadores pudieron conocer de primera mano esta novedad que promete convertirse en el producto estrella de este mes de mayo.
Desde la dirección de la marca señalan que este sabor ha sido diseñado pensando específicamente en los momentos de ocio compartido. Ya sea en una chuletada en el monte, en un asadero en la azotea o simplemente como aperitivo antes de la comida familiar, esta edición limitada busca estar presente allí donde haya alegría y sabor canario.
Disponibilidad y puntos de venta
A diferencia del sabor tradicional que nos acompaña todo el año, es importante destacar que los Munchitos Bacon y Queso estarán disponibles por tiempo limitado. La distribución ya se ha completado en las principales cadenas de supermercados y tiendas de alimentación de barrio de las siete islas.
Con esta iniciativa, Aperitivos Snack demuestra una vez más su capacidad de innovación y su agilidad para conectar con las tendencias actuales del mercado, donde el consumidor busca experiencias sensoriales más fuertes sin renunciar a la cercanía de las marcas “de toda la vida”. Si eres un fan incondicional del crujido más famoso de Canarias, esta es una cita obligatoria con tu paladar antes de que se agoten las existencias de esta edición de coleccionista.