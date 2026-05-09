Las bodegas de Canary Wine abrirán los sábados del mes de junio

La Asociación de Viticultores y Bodegueros de Canarias (AVIBO), como órgano de gestión de la DOP Islas Canarias-Canary Wine, celebrará durante todos los sábados del mes de junio de 2026 una nueva edición de Descorcha Canarias, una iniciativa que permitirá al público acceder directamente al interior de las bodegas del Archipiélago y conocer de primera mano su realidad vitivinícola.
El evento se desarrollará en horario de 11:00 a 15:00 horas y mantendrá el formato de ediciones anteriores, con actividades simultáneas en distintas islas. En esta ocasión, las jornadas tendrán lugar en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, consolidando su dimensión regional.
En total participarán diez bodegas adscritas a la DOP Islas Canarias- Canary Wine. En Tenerife abrirán sus puertas las bodegas Viñátigo, Tajinaste, El Lomo, El Sitio, Ferrera, Viña Zanata, Linaje del Pago y Monje; en Gran Canaria participará Finca Escudero, y en Fuerteventura, Conatvs.
Durante las jornadas, las bodegas ofrecerán recorridos guiados por viñedos, visitas a instalaciones, catas comentadas y propuestas de maridaje con producto local, configurando una experiencia enoturística completa.
El objetivo es seguir acercando el vino canario al público, reforzando la conexión entre visitantes y productores y poniendo en valor las singularidades que definen a los Canary Wine. Las entradas estarán disponibles de forma anticipada y con plazas limitadas a través de la plataforma TomaTicket.