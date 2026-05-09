Los hermanos Padrón reinterpretan platos típicos de Santa Cruz

Santa Cruz guarda en su memoria gastronómica una serie de platos que significaron en su momento un ritual para los más gastrónomos de la capital tinerfeña. Algunos de estos ejemplos fueron los berberechos del kiosko Los Paragüitas, aptos para acabar con las resacas; la ensaladilla del bar Retama, lugar obligado para aquellos que hacían la ‘mili’ en los acuartelamientos próximos; la arepa a la brasa del Canaima, que trajo este alimento tradicional venezolano o la tortilla de La Garriga.
Con esta base los hermanos Juan Carlos y Jonathan Padrón, de El Rincón de Juan Carlos, han reinterpretado estas recetas populares y les han dado uno toque muy personal que se puede degustar en el Sanabria-Típicamente Santa Cruz (un nombre por cierto bastante largo) en horario de cena.
Los hermanos Padrón han cogido ese recetario y le han dado una vuelta de tuerca con un resultado, todo hay que decirlo, en un formato fresco, divertido, informal y diseñado para compartir. Sanabria afianza una apuesta para aquellos gourmets o foodies que abrazan la idea de probar muchos platos respetando el producto.
En la presentación del restaurante se empezó con unos tomates aliñados con sardina ahumada y hierbas frescas; escacho de papa negra con caballa ahumada y foie gras; tortilla vaga de bacalao ahumado, berros y pil-pil y berberechos con beurre blanc y chips de papa negra.
El siguiente paso fue una miniarepa de cochino negro con chicharrón y camarón frito y una panceta glaseada y cogollo a la brasa. De postre, churros con chocolate y un tatín de manzana con toffe de mantequilla de cabra.
Previo a la cena, Yoni Mesa, reputado coctelero, mostró su creatividad con varias bebidas que homenajean a las Ramblas, La Recova y la heladería La Flor de Alicante.
Los hermanos Padrón, que tienen dos estrellas Michelin y tres Soles de la Guía Repsol en su restaurante en el Royal Hideaway Corales Resort (La Caleta de Adeje), traen a la capital un sueño que intentaron con anterioridad, una propuesta informal adaptada al huésped del hotel, pero también a los vecinos de la capital con precios moderados o asequibles y una excelente cava para degustar vinos por copas.
Un nuevo reto para los chefs, que también cuentan con el restaurante Poemas by Hermanos Padrón, en el Santa Catalina de la capital grancanaria. Y si la experiencia no les recuerda a Santa Cruz, seguro que disfrutarán estos platos.