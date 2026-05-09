Corpecan: el mayor archivo sonoro acerca de la diversidad de hablas de las Islas inicia su andadura

La Academia Canaria de la Lengua (ACL) ha creado un archivo sonoro de las hablas canarias. La iniciativa parte de 206 entrevistas realizadas a personas de 55 años o más de entornos rurales de los 88 municipios de las ocho islas, y a ella se sumarán los hablantes más jóvenes de entornos urbanos. Se trata del Corpus del Español de Canarias (Corpecan), un proyecto abierto y vivo cuya primera fase, financiada por el Gobierno regional y el Cabildo de Tenerife, permitirá contar con un banco documental sonoro, el mayor archivo representativo del español que se habla en las Islas, como destacó ayer el presidente de la ACL, Gonzalo Ortega, en su presentación en la sede de la entidad en Las Palmas de Gran Canaria.
TRANSCRIPCIÓN
Las entrevistas, realizadas a mujeres y hombres de zonas rurales sobre asuntos relacionados con sus entornos socioeconómicos y materias como artesanía, fiestas populares o gastronomía, serán transcritas. Ello permitirá enriquecer el Diccionario básico de canarismos y ofrecer a investigadores y al público en general una mejor comprensión del discurso oral de las Islas, explicó la profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y miembro de la Academia Canaria de la Lengua, Marta Samper.
El fin último de esta iniciativa, que se empezó a fraguar en 2006 y cuyo impulso definitivo tuvo lugar a partir de 2022, es contribuir a la conservación y difusión del patrimonio lingüístico y etnográfico de Canarias, por lo que se ha comenzado a recabar las expresiones naturales usadas por pobladores de mediana a avanzada edad del Archipiélago, de forma que no se pierdan cuando mueran.
La primera fase ha contemplado 206 entrevistas a personas de 55 años o más de entornos rurales
El registro de este legado, que se puede consultar en el enlace web https://corpecan.academiacanarialengua.org, contempla una siguiente fase, dirigida a documentar el español de Canarias que hablan las generaciones más jóvenes, por lo que se introducirán preguntas de temas más relacionados con esos hablantes y sus entornos urbanos, lo que permitirá, una vez transcritas las entrevistas que se realicen, comparar el habla de uno y otro segmento de población.
Además de poder buscar canarismos propios de un lugar o de una materia concreta, en la web del proyecto también se podrá colaborar, como potencial entrevistado o aportando documentos sonoros o de otra índole cuya riqueza pueda agregar valor a esta investigación, que parte de la premisa de que “la canariedad es un hecho lingüístico y cultural hispánico”.
REVISIÓN DEL DICCIONARIO GENERAL
El presidente de la Academia Canaria de la Lengua informó de que también se está acometiendo la revisión del Diccionario general del español de Canarias, cuyas entradas o acepciones se prevé que cuadripliquen, como mínimo, a las del Diccionario básico de canarismos que se puede consultar en Internet.
“Estamos en la fase de revisión y es probable que tal vez en medio año, ocho o diez meses ya esté listo para ser publicado, de manera digital, en primera instancia, seguramente, y posteriormente en formato libro”, detalló Gonzalo Ortega.
De la labor divulgativa de esta institución, creada en 1999, el filólogo también puso de relieve la Biblioteca Digital del Español de Canarias, que incluirá publicaciones de académicos y autores ajenos a la ACL sobre el español de las Islas, una iniciativa que se ha iniciado recientemente para que “las próximas generaciones de estudiantes o investigadores no tengan que ir a las bibliotecas convencionales a consultar artículos o literatura” sobre la materia.